Ponte Morandi, in aula i veleni tra Spea e Aspi. Vezil: “Il mio capo mi disse di registrare Donferri”. I controlli? “Li facevamo con i binocoli dalla collina”

Genova. “Fu il mio dirigente Antonino Galatà (ex amministratore delegato di Spea, ndr) a dirmi di registrare le riunioni con Donferri perché l’ex numero tre di Aspi continuava ad insultare lui e altri colleghi di Spea. Mi disse che in questo modo avremmo potuto poi intraprendere delle azioni legali contro di lui”. A parlare in aula è Marco Vezil, ex dirigente di Spea, uno degli ultimi imputati a farsi interrogare nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi. E’ lui, insieme al collega Massimo Giacobbi, ad aver registrato decine di riunioni che sono utilizzate oggi dalla procura per dimostrare come i massimi vertici di Aspi e di Spea erano a conoscenza dello stato di degrado del ponte. Registrazioni di cui è stato chiesto conto la scorsa settimana proprio a Donferri.

Eppure, come sembra emergere da quest’udienza, quelle registrazioni erano più che altro frutto di veleni interni tra le due società, con Donferri (ma anche Castellucci) che avevano deciso di azzerare Spea considerandola inefficiente. “Era già successo che Donferri avesse dato del ‘cerebroleso‘ a Bernardini, che infatti se ne andò”. L’insulto, che non era collegato al lavoro sul Polcevera, ebbe però come conseguenza il fatto che che il primo progetto di retrofitting sul ponte Morandi, di cui era incaricato proprio Bernadini, venne azzerato e ripartì in ritardo con il nuovo progettista De Angelis, più ‘gradito’ allo stesso Donferri.

Marco Vezil, però, in aula è chiamato a rispondere della sorveglianza sul viadotto, di cui lui si occupò per buona parte della sua carriera, seppur con ruoli diversi. E oggi Vezil, su molti aspetti, ha ribadito – rovesciando però la prospettiva – quello che sostiene la Procura, vale a dire che le ispezioni sul ponte Morandi non erano ravvicinate ma si facevano da lontano, quindi sostanzialmente inutili per verificare le reali condizioni del viadotto crollato che ha provocato la morte di 43 innocenti.

“Le ispezioni sugli stralli ? Si facevano con i binocoli fino al 2017, poi con delle macchine fotografiche che ho fatto acquistare io” ha detto. “Gli ispettori andavano sulla collina di Granarolo e da lì potevano vedere o fotografare le antenne”. Alla domanda di Terrile su come facessero a controllare la parte a mare degli stralli, dove non c’era alcuna collina su cui posizionarsi lui ha risposto che gli ispettori “operavano dalla strada sottostante” aggiungendo che sia i binocoli sia le macchine fotografiche avevano un’ottima risoluzione.

Spea non aveva molti mezzi speciali, è emerso anche oggi dalle parole dell’ingegnere: “Tre by bridge per tutta la rete nazionale e due autopiattaforme di circa 10 metri”. E per ispezionare le pile più alte o stralli? I binocoli appunto. Anche dentro i cassoni dell’impalcato del ponte non si andava (almeno dopo il 2011) perché erano difficili da raggiungere ma “ho fatto acquistare delle aste a cui venivano attaccate delle gopro”. Quindi dei cassoni dell’impalcato del ponte si ispezionava solo la parte visibile dall’ingresso.

Secondo Vezil questo modo di effettuare i controlli sul ponte rispecchiava perfettamente la normativa vigente in tema di sorveglianza, per la Procura chiaramente no. Vezil ha anche parlato dei lavori degli anni Novanta sulle pile con il rinforzo della pila 11 e quella che il pm Massimo Terrile ha sempre definito “una mano di vernice” sulla pila nove, quella crollata: “Non era una mano di vernice – ha ripetuto Vezil – ma venne fatto il disaggio del calcestruzzo ammalorato delle pile, poi fu messa la malta e poi l’impermeabilizzante”. E ha aggiunto :”Quando finirono i lavori negli anni Novanta come Spea consegnammo un’opera che era nuova”.

Come nuova? insiste incredulo il pm: “Dal punto di vista di Spea, all’esterno era come nuova per cui le ispezioni visive si facevano con gli strumenti a disposizione quindi binocoli, poi macchine fotografiche”.

Nel corso dell’esame è stato anche mostrata all’imputato un’email che contiene un documento a sua firma dell’ottobre 2010, su richiesta espressa dell’allora ad di Aspi Giovanni Castellucci e tramite i dirigenti Spea Antonino Galatà e Giampaolo Nebbia, il cui oggetto è la relazione predisposta e corretta da Malgarini in cui si attesta che sul viadotto Polcevera “Al momento non si ravvisa la necessità di interventi di natura strutturale e quindi non risulta necessaria alcuna comunicazione alla Concedente”. Vezil ha risposto che lui ricordava di avere firmato una versione diversa della lettera in cui non c’era la parte finale. Poi, incalzato dal pm e anche dal presidente del collegio Paolo Lepri ha ammesso : “La nuova versione l’avrò firmata senza accorgermi delle modifiche”. Modifiche però, come ha sottolineato Terrile, che erano il nocciolo del missiva.

Grazie al pm Terrile, che più di ogni altro in procura conosce ogni singolo atto delle indagini, oggi è stato smontato uno dei nodi cruciali riguardanti i (mancati) controlli sul ponte vale a dire l’utilizzo delle ispezioni endoscopiche e deii carotaggi. Visto che a occhio nudo, come si sono difesi diversi imputati, non era possibile conoscere le condizioni dei cavi primari degli stralli, l’unico modo per vedere cosa succedeva dentro una struttura in calcestruzzo precompresso vecchia di 60 anni sarebbe stato quello dei eseguire dei carotaggi. Per Donferri però e su questo oggi Vezil di è trovato d’accordo “i carotaggi non si possono fare perché si richiano di tranciare i cavi”. Ma il pm Terrile non ci sa: “Perché dite che non si potevano fare se Ceneri con Cnd ha fatto cinque carote per arrivare ai cavi senza fare danni? Bastava farli bene i carotaggi”.

Anche le prove endoscopiche (buchi molto più piccoli e meno profondi che si eseguono con un trapano o uno stiletto) secondo la Procura potevano essere utili e non vennero praticamente quasi mai fatte: “Era difficile andare a quell’altezza con il cestello per fare il foro con il trapano” si è difeso Vezil che comunque ha continuato a sostenere la tesi che non ce ne fosse bisogno visto che” sugli stralli del ponte non c’erano lesioni esterne che giustificavano interventi di questo tipo. Dopo l’intervento degli anni ’90 non avevamo avuto segnali di dissesto sugli stralli”.

All’imputato è stata mostrata anche una mail del 4 dicembre 2003 in cui il suo allora capo Giampaolo Nebbia sottopone a vari tecnici i dubbi di Mauro Malgarini (all’epoca resposabile dell’ufficio manutenzione opere di Aspi) sullo stato del ponte ricordando fra l’altro che “la sua altezza è tale che una ispezione dal basso potrebbe fornire indicazioni limitate” e “molto raramente è stato visto con il by bridge”. Malgarini sollecita quindi Spea a “predisporre un piano generale di controllo del viadotto, che preveda, se necessario, anche monitoraggi strumentali”. Nebbia in quella mail chiede: “L’ing.VEZIL, sorvegliante dell’opera, nonostante quanto sopra, è tranquillo o ha qualche dubbio sullo stato di conservazione?”.

E Vezil oggi ha ribadito: “Io ero tranquillo. Per quanto mi riguarda ci avevano dato un’opera come nuova” ha ribadito. E le prove riflettometriche di cui Spea era la committente di Most anche se per conto di Autostrade? “Sapevo che c’erano ma io non sapevo come venissero fatte”.