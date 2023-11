Ponte Morandi, Donferri si difende: “Non sapevo dei consulenti esterni”. Ma una registrazione lo smentisce

Genova, Il tono è calmo, cortese e controllato, ben diverso dalle urla e dagli improperi rivolti ai sottoposti che abbiamo ascoltato in decine di registrazioni allegate agli atti e risentite anche durante il processo in corso, ma il carattere di Michele Donferri trapela di tanto in tanto dalle risposte che dà al pm Marco Airoldi ogni qualvolta ritiene che una domanda non sia abbastanza precisa o che la risposta l’abbia già data.

E’ cominciato questa mattina sotto la tensostruttura di palazzo di Giustizia l’esame dell’ex numero tre di Aspi: è l’unico degli ex vertici ad aver deciso di farsi interrogare in aula. E’ stato preparato bene dai suoi avvocati e e la sua linea di difesa sembra piuttosto lineare: “negli anni 90 non ero nessuno e quando sono tornato in Aspi a metà del 2016 mi hanno tenuto all’oscuro di molte cose” dice in estrema sintesi. “Per mesi – ha spiegato – non sapevo nemmeno del progetto di retroffiting, me lo ha detto Di Taddeo solo a febbraio del 2017 quando il progetto era già in fase esecutiva e in sette mesi l’ho portato ha conclusione”.

“Neppure mi dissero che a Spea erano stati affiancati dei consulenti esterni per analizzare lo stato del ponte nell’ambito del progetto stesso: non sapevo né delle prove di Cesi né della Edin e non conoscevo Brancaleoni” ha affermato stamani. Ma è proprio su questo punto che oggi è arrivato lo scivolone.

Il pm mostra a Don Ferri la trascrizione di una registrazione (una di quelle effettuate dal coimputato Marco Vezil), in cui al rup Strazzullo che ricorda come Brancaleoni avesse validato il progetto ma poi sia stato cacciato lui risponde: “Certo che l’ho cacciato via c’è un altro magna magna è un altro che vuole centomila euro come Wanna Marchi, centomila”.

Cioè Donferri dice che non ha mai conosciuto Brancaleoni ma nella riunione registrata di nascosto nel settembre 2017 dice di averlo cacciato perché voleva troppi soldi. Nonostante l’evidenza Donferri insiste: “Quella lì era una provocazione, rispondevo a una provocazione di Giacobbi che non voleva più il professor Gentile che io ritenevo invece molto valido”. Insiste su questa risposta che lascia perplessi tutti, a cominciare dal presidente del collegio Paolo Lepri. Per inciso, la Edin del professor Brancaleoni aveva suggerito ulteriori indagini proprio sulle antenne degli stralli e, come avvenuto per tanti altri consulenti, il contratto non le venne prorogato.

Per il resto, come anticipato, in questa prima tranche di domande della procura Donferri ha soprattutto messo i puntini sulle ‘i’ sul suo ruolo assolutamente minore negli anni Novanta, quando furono eseguiti i lavori sulla pila 11. “Ero entrato nel 1991 con un contratto a tempo determinato che divenne indeterminato solo due anni dopo”. Dice di non aver mai conosciuto il consulente della Contest Emanuele Codacci Pisanelli che in aula ha raccontato di aver all’epoca detto che le riflettometriche erano inutili e addirittura pericolose e che prove più approfondite come quelle fatte per la pila 11 andavano fatte anche sulle pile 10 e 9 perché il difetto di iniezione poteva trovarsi probabilmente anche sulle pile gemelle. Donferri ha detto di non aver mai conosciuto Codacci che invece sostiene di essere stato cacciato da Gabriele Camomilla e poi, tempo dopo, di essere stato maltrattato da Donferri quando lo incontrò per suggerire quelle prove.

Donferri nel 1995 lascia Aspi per un incarico alla Sam (società autostrade meridionali) e ritorna Aspi solo nella primavera del 2016 “perché la Sam stava diventando anche pericolosa, avevo fatto ben 19 denunce ai carabinieri per minacce contro l’azienda e la mia persona” ha raccontato. Donferri chiede a Castellucci un incarico e l’ad di Aspi gli dà nientemeno che la Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio. Sopra di lui ci sono solo Paolo Berti (“una sorta di direttore generale che aveva sotto di lui 7mila persone”) e Giovanni Castellucci.

Eppure Donferri racconta di essere stato tenuto all’oscuro di un sacco di cose da parte di persone che erano appunto suoi sottoposti, come Fulvio Di Taddeo (responsabile ufficio Aspi Servizi specialistici di ingegneria): “Non mi dissero né lui né Meliani del progetto di retrofitting fino al febbraio 2017” e neppure che che il Cesi e la Edin avevano suggerito maggiori approfondimenti.

Dice anche di aver saputo solo dopo il crollo che il ponte Morandi non aveva più un sistema di monitoraggio statico: “Questa cosa è imbarazzante – ha detto in aula – è un’omissione, una sciatteria che Di Taddeo si poteva risparmiare. Quando dopo il crollo ho saputo che il contratto con Tecnoel era scaduto nel 2014 e che nel 2016 erano stati tranciati i cavi e che sulla pila 11 i sensori erano stati mangiati dai topi sono rimasto senza parole”. (Qui l’articolo sul sistema di monitoraggio del ponte).

Stamattina Donferri è stato interrogato a lungo sulle prove riflettometriche che furono usate quasi in esclusiva per monitorare lo stato di degrado della pila 9, quella crollata il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone. Lui ha raccontato che appena assunto era molto diffidente rispetto a queste prove ma poi ha cambiato idea: “Sulle riflettometriche ho cambiato idea e lo dico con convinzione. Negli anni Novanta il mio giudizio era molto negativo, poi ho cambiato opinione perché avevano bisogno di un sistema di taratura tramite prove anche endoscopiche. Da quel momento le trovo un metodo innovativo quali-quantitativo perché è buona norma non toccare un cavo precompresso e stare lontani dalle prove distruttive”.

Un punto, quello dei rischio delle prove distruttive su sui ha voluto insistere, e su cui sicuramente torneranno i pm nelle prossime udienze: “Le prove endoscopiche sono una cosa, si fa un buco piccolo con un trapano ma non consentono di scoprire un difetto. In quel caso si deve fare una carota da 12cm e il rischio e quello di tranciare un cavo anche perché se non si sa dove farle si rischia di fare una groviera minando la stabilità della struttura”.