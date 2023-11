Ponte Morandi, Castellucci rinuncia all’esame: non si farà interrogare nel processo

Genova. La notizia era nell’aria da qualche tempo ma oggi, su richiesta del collegio presieduto da Paolo Lepri circa l’organizzazione dei prossimi interrogatori, è arrivata l’ufficialità: l’ex numero uno di Aspi Giovanni Castellucci non si farà interrogare nel processo in cui è imputato insieme ad altre 57 persone per il crollo del Ponte Morandi. Il suo avvocato difensore Carlo Alleva ha aggiunto che “in questa fase non rilascerà nemmeno dichiarazioni spontanee”.

Ancora incertezza circa la decisione di Michele Donferrri Mitelli, ex numero tre di Aspi (era il capo delle manutenzioni): i suoi avvocati oggi sono assenti in aula e la decisione verrà comunicata probabilmente nell’udienza di domani.

La rinuncia all’esame è arrivata oggi anche da Riccardo Mollo, ex direttore generale di Aspi.

Dei 21 che inizialmente avevano deciso di farli interrogare almeno una decina hanno poi deciso di rinunciare, probabilmente dopo aver visto l’andamento degli interrogatori già svolti con i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi che hanno incalzato gli imputati anche per 8-9 ore.

A questo punto, dopo gli esami di Pierluigi Ceseri (ex Ad di Aspi negli anni Novanta) e Mario Bergamo, ex direttore delle manutenzioni prima proprio di Donferri, sarà il turno di Massimo Meliani, Marco Vezil e l’ex ad di Spea Antoninò Galatà.

“Castellucci rinuncia all’esame dimostrando di avere avuto coraggio solo quando doveva dirigere la sua ciurma nel tentativo di bloccare gli inquirenti Quando decise di venire in aula disse che ci voleva aiutare a scoprire la verità. Ora però dimostra di essere terrorizzato dalla verità. Infatti si è compreso molto bene quando fosse coinvolto ed informato sul Ponte Morandi. Sorprende solo che sia ancora a piede libero” è il duro commento di Emmanuel Diaz.

“Sia lui che Riccardo Mollo erano presenti a quella famosa riunione di induction, citata da Gianni Mion, queste due persone erano a conoscenza delle problematiche del Morandi già da prima del 2010, ora entrambi rifiutano il confronto con il loro passato. A questo punto non comprendo cosa ci sia ancora da salvare, visto che la sentenza si riesce già a vedere all’orizzonte”.