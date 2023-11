Pino di Castelletto, Di Cesare (Lega): “Basta polemiche che sminuiscono le competenze dei periti agrari”

Genova. “Chi, come fa la sinistra, mette in discussione le motivazioni che hanno portato all’abbattimento del pino centenario in Spianata Castelletto, a Genova, non fa altro che screditare la figura del perito agrario e dei tecnici di Aster che si sono occupati degli esami sull’albero e mettere dunque in dubbio ogni scelta che viene presa sul verde pubblico”.

Lo dice in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in municipio Centro Est a Genova.

“La Lega si è attivata da subito con un’interrogazione in municipio, per capire le motivazioni che hanno portato all’abbattimento del pino”, aggiunge.

“Come spiegato puntualmente dalla giunta del presidente Carratù – spiega il leghista _ dopo un attento esame tecnico, si è reso necessario l’abbattimento del pino in questione perché considerato instabile, infatti, già poggiava su ringhiere e in vista del maltempo, per scongiurare una sua caduta che avrebbe potuto essere pericolosa, è stato tagliato”.

“Si è seguito l’iter che prevede di avvertire la sovrintendenza che ha chiesto il reimpianto di un albero della stessa specie. Basta dunque a polemiche sterili che non fanno altro che screditare il serio lavoro svolto da Aster”, conclude Di Cesare.