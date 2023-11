Picchetto ambientalista sotto il pino di Castelletto: “Aster non tocchi questo albero”

Genova. Un gruppo di ambientalisti, tra cui il presidente del circolo Nuova ecologia Andrea Agostini, questa mattina si sono nuovamente dati appuntamento sotto il pino di Castelletto tagliato da Aster nei giorni scorsi.

Seconda protesta in due giorni, oggi, per impedire la rimozione definitiva del tronco, ormai già “mutilato” nel fine settimana dei caratteristici rami contorti sulla balconata più famosa della città.

“Gli alberi vanno curati, non tagliati”, lo slogan ripetuto dagli ambientalisti – una manciata di persone, che però hanno impedito il lavoro dei tecnici Aster – davanti a tanti turisti e residenti che con aria interrogativa hanno assistito alla scena.

Gli ambientalisti hanno oltrepassato le transenne e hanno deciso di presidiare il tronco. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Una protesta pacifica che però ha fatto sollevare qualche polemica da parte di alcuni abitanti di Spianata. Una donna ha affermato che l’albero, come spiegato d’altronde anche da Aster, rischiava di sradicarsi a cadere: “Andate a protestare per la sanità o per gli asili, non per gli alberi malati”, ha urlato ai manifestanti.

Aster nei giorni scorsi ha giustificato l’intervento di rimozione di un albero storico e scenografico come il pino di Castelletto ricordando che il pino era pericolante. Le radici non erano più ben ancorate al terreno, a quanto pare, e il fusto pesantemente curvato si era inclinato ulteriormente durante l’ultima ondata di maltempo. Insomma, la pianta avrebbe potuto crollare, dicono dalla partecipata comunale.

Presto il pino sarà sostituto con un esemplare simile ma più piccolo. Un’eventualità che non convince associazioni come Legambiente e Italia Nostra.