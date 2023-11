Piazza Campetto, distrutta una delle nuove panchine: sotto accusa i furgoni in manovra

Genova. È durata poco più di un anno una delle nuove panchine di marmo installate in piazza Campetto, nel cuore del centro storico genovese, contestualmente al restauro dell’antico barchile secentesco.

Da un paio di giorni una delle sedute intorno alla fontana giace divelta e semidistrutta, ora protetta da transenne in attesa dell’intervento da parte del personale di Aster. La dinamica del danno è ancora da accertare, ma appare probabile, come sostengono diversi cittadini sui social, che a causarlo possa essere stato uno dei tanti veicoli che affollano la piazza, tutt’altro che pedonale.

Le due panchine erano state posizionate nel maggio 2022 dalla ditta Zunino Marmi per accompagnare il restauro della fontana marmorea, opera del 1643 dello scultore Giovanni Mazzetti e collaudata dall’architetto Francesco Da Nove. I lavori erano costati circa 40mila euro ed erano stati promossi dal Centro Italiano Femminile di Genova col contributo della Compagnia di San Paolo grazie a un credito d’imposta statale per le erogazioni da parte di privati in favore del patrimonio culturale.

Le sedute marmoree avevano sollevato diverse critiche per la loro estetica, da alcuni ritenuta non adatta al contesto della piazza. In effetti, come dimostrano le immagini di Google Street View, prima del restauro il barchile era circondato da una serie di dissuasori, probabilmente non più belli delle panchine ma di sicuro più efficaci per proteggere il monumento da auto e furgoni in manovra.

In piazza Campetto – che rientra nella Ztl del centro storico – è consentita la sosta dei mezzi in carico e scarico merci dalle 6.30 alle 11.00 del mattino, mentre negli altri orari è in vigore il divieto di sosta e di fermata.