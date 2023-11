Piazza Campetto, dissuasori e fioriere in ghisa per proteggere il barchile da auto e furgoni

Genova. Fioriere in ghisa per proteggere la fontana di piazza Campetto. Il Comune corre ai ripari dopo l’incidente degli scorsi giorni che ha provocato la distruzione delle nuove panchine in marmo, installate poco più di un anno fa a contorno del barchile secentesco appena restaurato.

Intanto un primo rimedio arriverà con un’ordinanza della direzione Mobilità che stabilisce l’installazione di dissuasori di sosta “in via temporanea e sperimentale” nel tratto centrale di piazza Campetto, “a salvaguardia delle panchine e del barchile, fino a nuova riqualificazione dell’area e comunque non oltre il 13 novembre 2024″. Dissuasori che esistevano già intorno alla fontana e che sono spariti dopo i lavori dell’anno scorso.

Nell’ordinanza si parla di “frequenti sinistri che hanno portato al danneggiamento delle panchine e delle fioriere site intorno al barchile” e si ricorda che “nella piazza in questione transitano mezzi di consegna e di approvvigionamento per le attività in loco e sono presenti stalli di sosta riservati al carico e scarico merci nelle immediate vicinanze dei manufatti”. Sarebbe stato proprio uno di questi veicoli a distruggere una delle sedute semicircolari, peraltro abbastanza controverse dal punto di vista estetico.

Dunque, “preso atto che non può essere garantito un controllo puntuale e quotidiano che elimini le possibili criticità sopra rappresentate”, per ora il problema sarà risolto con cinque nuovi tognolini installati da Aster, due alle spalle delle panchine e uno sul lato di palazzo Imperiale. Entro un anno saranno sostituiti da fioriere in ghisa, più efficaci e resistenti a eventuali urti.

Le due panchine erano state posizionate nel maggio 2022 dalla ditta Zunino Marmi per accompagnare il restauro della fontana marmorea, opera del 1643 dello scultore Giovanni Mazzetti e collaudata dall’architetto Francesco Da Nove. I lavori erano costati circa 40mila euro ed erano stati promossi dal Centro Italiano Femminile di Genova col contributo della Compagnia di San Paolo grazie a un credito d’imposta statale per le erogazioni da parte di privati in favore del patrimonio culturale.