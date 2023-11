Piano sociosanitario regionale, Cristina Lodi (AZ): “Nessuna discussione in consiglio comunale e nessuna sinergia con il sociale: a rischio servizi”

Genova. A seguito del via libera del Ministero della Salute al Piano sociosanitario della Regione, che sarà discusso e votato in consiglio regionale, si esprime la consigliera comunale di Azione e capogruppo di Gruppo Misto, Cristina Lodi: «Tra pochi giorni, in Regione sarà votato il Piano sociosanitario regionale, mentre in Comune non c’è mai stata una discussione con audizione delle categorie. L’assessore Rosso si era impegnata a portare avanti un percorso che non è mai più stato fatto”.

“Come Azione – prosegue Lodi – tra le tante proposte, chiederemo in Regione sulla questione rete ospedaliera che venga valorizzato il rapporto ospedale e territorio tra Scassi, Micone e Gallino; di salvaguardare la mission ospedaliera del Gallino rilanciando le Malattie Integrate a diffusione regionale, il Centro per le Malattie Rare e il Polo Radiologico; infine, di portare a 24h il PPI del Micone e valorizzare l’integrazione con il DEA di Scassi e il PS del San Carlo”.

“Il fatto che ritengo più grave è che il Piano sociosanitario regionale viene approvato prima del Piano sociale integrato regionale, la cui discussione è iniziata in estate. Ma non esiste integrazione sociosanitaria se i servizi sociali e sanitari non vengono costruiti in sinergia: ricordiamoci che per ridurre la spesa sanitaria l’unico modo è intervenire in maniera preventiva attraverso servizi adeguati che sostengono le persone nell’autonomia e che permettono loro di tenere un’alta qualità di vita e di non ricorrere a servizi sanitari in assenza di altri servizi a cui fare riferimento. Ancora una volta la sanità ha la prevalenza sul sociale e la Regione non ha voluto accogliere la richiesta di portare in parallelo le due discussioni”.

“Purtroppo – conclude – il Comune rappresentato dall’assessore Rosso non ha portato certo alcuna posizione dell’aula perché nessun documento presentato a Regione Liguria è mai stato condiviso dalla giunta. A malincuore, oggi ci ritroviamo di nuovo a immaginare una sanità che non andrà incontro alle esigenze della popolazione genovese”.