Genova. Presidio di protesta questa mattina fuori dal Consiglio regionale in via Fieschi per dire no al piano sociosanitario 2023-2025 compilato dalla giunta Toti e portato in discussione oggi in aula. È l’iniziativa lanciata dal Fronte Comune Ligure per la sanità pubblica che ha riunito rappresentanti di comitati, associazioni e sindacati da tutta la Liguria.

“Azzerare le liste di attesa”, “Assumere nella sanità pubblica” alcune delle scritte sui cartelli. Presente la Rete Genovese di coordinamento tra gruppi e movimenti di cittadini con alcuni comitati, tra cui quello di via Banchelle a Staglieno, interessata dalla costruzione del nuovo forno crematorio. Tra le bandiere si notano soprattutto quelle della Cgil, declinate nelle varie sigle di categoria, in particolare quella dei pensionati.

“Le criticità sono tante, ma i problemi principali sono due – spiega uno dei portavoce, Claudio Calabresi – il primo è il piano che non dà concretezza, dice tante cose che si dovrebbero fare, ma non dice come né con quale personale. Non basta dire riduciamo le liste d’attesa, se non dici come farlo. pare che l’unica soluzione concreta sia ricorrere alla privatizzazione: ormai circa la metà delle prestazioni è erogata dal privato e questa tendenza sembra crescere non solo sulla diagnostica, ma anche negli ospedali. È una deriva inaccettabile e contraria alla Costituzione”.

“Questo piano è molto astratto, non risponde alle esigenze delle salute dei liguri nei prossimi tre anni – evidenzia Maria Pia Scandolo della segreteria regionale della Cgil -. Oggi le persone per avere una cura e un’assistenza sanitaria si precipitano al pronto soccorso perché la struttura territoriale è praticamente inesistente. Ci presentano un piano, ma non le risorse umane e informatiche che servirebbero per una presa in carico e un’assistenza territoriale dignitosa. Inoltre, manca una copertura dei medici dei medicina di basa su tutto il territorio”. La sindacalista aggiunge che “la necessità di personale è dirimente per l’attuazione del piano: avremmo voluto un contesto molto più vicino alla realtà. Abbiamo avuto molte audizioni, ma oggi è necessario presidiare rispetto a risposte che non arrivano”.

Piano sociosanitario, protesta davanti alla Regione

“Un piano scritto dentro il palazzo senza un percorso di partecipazione di cittadini e lavoratori – spiegano gli organizzatori della manifestazione –. Anche per i prossimi due anni il piano non darà risposta ai bisogni di salute della popolazione e non sanerà la sofferenza di ospedali, pronto soccorso, medicina territoriale, servizi ambulatoriali e diagnostici”.

Il Fronte Comune Ligure, in relazione ai fondi del Pnrr per le strutture (case e ospedali di comunità), evidenzia “come il piano regionale non affronta il problema del personale sanitario sempre più carente, ricorrendo massicciamente alla privatizzazione”.

Le rivendicazioni della rete regionale sono: il servizio sanitario nazionale universale e gratuito perché “la tutela della salute è un diritto, non un privilegio per pochi”; assunzioni di personale per garantire il buon funzionamento dei servizi, prevenzione, assistenza e cura per tutti; investimenti nel servizio pubblico per risolvere le liste di attesa e le carenze diffuse; ascolto e confronto con cittadini e lavoratori.