Piano sociosanitario, pronta la battaglia dentro e fuori il Consiglio regionale

Genova. Oggi è il giorno del nuovo piano sociosanitario di Regione Liguria, piano che sarà presentato questa mattina in Consiglio regionale per la discussione in aula, ma che è stato preceduto da forti polemiche e aspri scontri politici tra maggioranza e opposizioni. L’appuntamento di oggi ha tutte le carte in regola per essere una vera battaglia a colpi di decine documenti e dichiarazioni.

Il documento, che rappresenta lo strumento di programmazione strategica e di definizione degli obiettivi della sanità pubblica, è stato fortemente criticato dall’opposizione, che dopo averlo definito una “scatola vuota”, ha infatti annunciato di presentare una lunga lista di emendamenti. Solo il Partito democratico ne presenterà un centinaio, con proposte che riguardano praticamente tutti gli ambiti della competenza regionale in materia sanitaria, dai pronto soccorso ai punti nascita, passando per le case di comunità e le centrali operative territoriali.

La discussione è prevista a partire dalle 10 di questa mattina. E se dento l’aula ci si aspetta la bagarre, fuori – o meglio, sotto – la sede di via Fieschi la rete Fronte Comune per la Salute ha indetto un presidio di protesta con delegati provenienti da tutte le quattro provincie liguri.

Ma a tenere banco in queste ore sono state le foto scattate nella notte tra domenica e lunedì al pronto soccorso del Galliera, dove sono stati visti e documentati alcuni pazienti in attesa della visita, sistemati alla bene e meglio su delle barella da campo per terra, nell’androne del pronto soccorso. Una immagine che ha infuocato il clima e che si aggiunge alle diverse testimonianze raccolte in questi mesi che parlano di strutture sovraffollate e ritardi con disagi per utenti e sistema di soccorso. L’opposizione ha accusato la Regione di non aver fatto abbastanza per affrontare la crisi della sanità ligure, che si manifesta in particolare nei pronto soccorso, dove le liste d’attesa sono insostenibili e le condizioni di lavoro del personale sono sempre più difficili.

Compatta la maggioranza di governo, che ha difeso l’operato della giunta: “Si ignora la lettera della Direzione Generale del Ministero che evidenzia, tra gli aspetti positivi, anche la “governance pubblica” sulle “case della comunità dove i grandi ospedali si rivelano sempre più specializzati e dedicati a patologie complesse – si legge nella nota della Lista Toti – mentre gli ospedali e le case di comunità (previste dal Pnrr), si integrano nel territorio divenendo punto di riferimento per ricoveri a bassa intensità di cura e cronicità, per garantire prestazioni ambulatoriali e continuità assistenziale, cure domiciliari, servizi sociali. Dall’opposizione allarmismo, strumentalizzazione delle informazioni e omissione di dati”.