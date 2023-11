Piano sociosanitario, l’opposizione: “Mesi di lavoro buttati via”. La replica: “Colpa del vostro ostruzionismo”

Genova. C’è ancora il tempo di convocare una doppia conferenza stampa dopo il Consiglio regionale da record – più di 24 ore dall’inizio della seduta alla conclusione – sul piano sociosanitario della Liguria. Un vero e proprio tour de force al quale non tutti erano preparati. Nella notte c’è chi non è riuscito a resistere al colpo di sonno e si è addormentato sulle poltrone dell’aula. I più hanno tenuto botta con caffè, merendine e immancabile focaccia all’apertura dei forni.

Una battaglia per la verità ampiamente annunciata, anche se un paio di mosse sono arrivate a sorpresa: prima l’ostruzionismo “preventivo” della minoranza che ha chiesto di rinviare il provvedimento in commissione, poi l’emendamento canguro della maggioranza in serata che ha sbaragliato tutti quelli degli avversari, senza poter tuttavia arginare la fiumana di ordini del giorno che ha trascinato la discussione per tutta la notte fino a mezzogiorno e oltre. Scambi di accuse che sono andati avanti anche fuori dall’aula.

“È un provvedimento inutile, distante anni luce dalle condizioni sanitarie che subisce la gente e dalle immagini che abbiamo visto nei pronto soccorso – osserva Gianni Pastorino di Linea Condivisa, vicepresidente della commissione Sanità -. Molti degli emendamenti criticati sono stati recepiti dalle numerose audizioni in commissione. Continueremo la lotta per cambiare la sanità ligure che sta diventando una delle peggiori del Nord”.

“Loro non dovevano fare un piano, ma dimostrare di tenere salda la maggioranza – accusa Luca Garibaldi, capogruppo del Pd -. C’è una distanza enorme tra quello che viene rappresentato in quel piano e quello che succede fuori. La battaglia la trasferiremo nei luoghi della sanità, una sanità che imploderà e in cui non verrà garantito il diritto alla salute. È un piano vuoto, di carta straccia, difeso come un barile vuoto dalla giunta interessata a portare avanti una vittoria di Pirro”.

“Ci incolpano di aver messo in campo l’ostruzionismo, ma così non è: non hanno recepito l’invito a fare un ufficio di presidenza integrato che avrebbe garantito un minor lavoro del consiglio regionale – ricorda Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle -. Questo piano era nato male e finisce malissimo: doveva arrivare a fine estate del 2021, siamo alla fine del 2023 e la criticità maggior che tutti i cittadini toccano con mano sono le liste d’attesa: se hai i soldi ti curi dal privato, se non li hai attendi anche due anni e mezzo o rinunci a fare prevenzione e curarti, una cosa vergognosa”.

“Io non ho sentito parlare della vita delle persone – accusa Ferruccio Sansa dell’omonima lista -. Ci sono persone che aspettano il risultato di un esame oncologico da un mese e mezzo. È un piano pieno di supercazzole che spalanca le porte alla privatizzazione e Toti volutamente non ha assunto il personale. Ora non ci saranno medici e non ci saranno infermieri, è un cavallo di Troia”.

“Ci fanno lavorare di notte perché la gente non veda – conclude Pippo Rossetti di Azione -. Nelle quasi 100 audizioni è stata evidente la richiesta di presa in carico delle malattie croniche, la necessità di semplificare il governo della sanità che consentirebbe decine di milioni di euro di risparmi. Con emendamenti e ordini del giorno abbiamo chiesto misure per i cittadini, purtroppo non abbiamo avuto uno straccio di risposta”.

L’opposizione ieri mattina aveva evocato il possibile ricorso al Tar, facendo notare che la giunta in una sua stessa delibera aveva stabilito di condividere con la commissione Sanità eventuali proposte o osservazioni del ministero della Salute, passaggio che invece non è avvenuto coi 15 emendamenti che l’amministrazione regionale aveva portato direttamente in aula. Nonostante la strategia del maxi emendamento che ha integrato tutte le modifiche, l’ipotesi di un’azione legale resta in piedi: “La prima cosa è avere il piano, ci hanno dato un documento di 180 pagine – lamenta Garibaldi -. C’è una serie di valutazioni da fare anche su come si è svolta la seduta. Gli elementi che abbiamo evidenziato rimangono”.

Il centrodestra non ci sta. “La minoranza si è presentata facendo 8 ore di relazione dicendo sempre le stesse cose, dopo ha presentato 270 provvedimenti tra ordini del giorno ed emendamenti al piano. Questa era la collaborazione? – si chiede Angelo Vaccarezza, numero uno della Lista Toti -. Si lamentano del fatto che non hanno ascoltato i liguri, ma i nove mesi di lavoro della commissione sono stati buttati nel gabinetto dalla minoranza: se avessero presentato 15-20 provvedimenti che potevano emendare il piano avremmo lavorato su quelli e qualcosa avremmo preso. Non abbiamo blindato il piano per arroganza, lo abbiamo blindato per difesa”.

“Loro hanno inteso il piano sociosanitario non come un piano di emanazione nazionale adeguato al nostro territorio, ma come se fosse quello del Galliera o del San Martino o della Asl 3. Abbiamo usato un artifizio – ammette Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia – esattamente come hanno fatto loro. Se avessero presentato meno documenti cercando di condividerli con noi forse avremmo potuto dare qualcosa in più a questo piano.

“La loro strategia è apparsa chiara fin da subito, una strategia che aveva nell’ostruzionismo il filo conduttore – sostiene Claudio Muzio, consigliere di Forza Italia -. La cosa più inadeguata è stata la narrazione fuorviante che ha attributo al piano tutte le colpe e le responsabilità di una sanità nazionale e regionale che a loro dire non funziona. È nel territorio che troveremo le risposte per far sì che gli ospedali funzionino meglio.

“È un piano che disegna la sanità del futuro partendo dalle criticità del presente, anche a livello nazionale, come la carenza di personale – chiosa Stefano Mai, capogruppo della Lega -. La gente sa che non abbiamo la bacchetta magica ma vuole l’impegno: i problemi verranno risolti domani, ma speriamo che in brevissimo tempo si possano risolvere. La Regione investirà 50 milioni per lo smaltimento delle liste d’attesa, non sono due spiccioli.

“Dopo 24 ore di vergognoso ostruzionismo delle opposizioni, infarcito di menzogne, populismo, proposte assurde, in spregio al rispetto che si dovrebbe all’aula del Consiglio, al ricco stipendio che incassano e ai lavoratori della Regione costretti a un’infinita quanto inutile riunione, abbiamo approvato il nuovo piano sociosanitario della Liguria – conclude il presidente Giovanni Toti in un post su Facebook -. Le opposizioni hanno cercato in ogni modo di impedire gli investimenti del Pnrr, le nuove Case di Comunità, i nuovi ospedali, nuove assunzioni, innovazioni digitali. Il gioco al tanto peggio tanto meglio non è riuscito. Il rancore verso i cittadini, che ormai hanno cancellato la sinistra dal governo di quasi tutta la regione, non ha prevalso. Grazie ai colleghi della maggioranza che hanno sostenuto un piano ambizioso e coraggioso. Credevamo che la sinistra avesse toccato il fondo. Che errore! Col comportamento di ieri hanno cominciato a scavare ancora più verso il basso. Il risultato resta… zero tituli!”