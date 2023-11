Piano sociosanitario, le critiche del portavoce dei genitori dei bimbi disabili in attesa di cure

Genova. Non solo l’opposizione in consiglio regionale critica il piano sociosanitario proposto dalla giunta Toti e votato in via Fieschi dopo un consiglio-maratona. Tra le voci perplesse quella di Marco Macrì, portavoce di 2000 famiglie liguri e di genitori di bambini disabili in attesa di cure. Ecco la sua nota:

“Ieri ho incontrato l’assessore Gratarola a margine del piano socioSanitario e ho rimarcato come non sia stato coerente – dice Macrì – in consiglio regionale mi ha citato per le liste d’attesa e le visite per l’invalidità civile dichiarando di avere ricevuto ‘interessanti spunti di riflessione’ ma poi ha fatto il contrario di quanto suggerito”.

“Nel piano presentato – continua Macrì – manca lo scorporo dei minori disabili dagli adulti invalidi con il ripristino del protocollo Tito boeri all’ospedale Gaslini, cosa che permetterebbe la certificazione veloce rispettando i tempi previsti per la certificazione della legge 104, tempi a oggi ampiamente disattesi, favorendo l’inclusione scolastica e l’erogazione delle figure di sostegno”.

“Manca altresì un fondo che rimborsi almeno una parte di quanto speso dai genitori per le cure logopediche e psicomotorie nell’attesa dell’inserimento a terapia pubblica come previsto dai l.e.a. – conclude Macrì – occorre ricordare che questa presa di posizione dell’assessore e della giunta spingerà i genitori a rivolgersi alla magistratura forti della sentenza della corte di Napoli”.