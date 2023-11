“Pesto Masterpiece of Liguria” sbarca a Londra, in attesa del mortaio gigante sul Tamigi

“#PESTO MASTERPIECE OF LIGURIA”, LE IMMAGINI ALL’AEROPORTO DI HEATHROW DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA LIGURIA CHE HA PER PROTAGONISTA LA SALSA PIÙ FAMOSA AL MONDO

Londra. È ufficialmente partita la campagna di promozione della Liguria all’aeroporto di Heathrow a Londra, che durerà fino al 12 novembre e che ha come protagonista il pesto.

Lo spot trasmesso nello scalo di Londra dà il via “#Pesto Masterpiece of Liguria” la campagna lanciata dal 6 all’8 novembre, in occasione della presenza della Liguria alla fiera del turismo mondiale WTM World Trade Market.

Inoltre, in concomitanza con la fase finale del campionato mondiale del pesto organizzata dalla Regione Liguria proprio a Londra, un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza sarà protagonista di un’installazione che, su una chiatta, navigherà sul Tamigi, partendo dai Royal Docks verso il centro di Londra, fino al Big Ben.