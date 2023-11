Peste suina, Piana incontra il commissario Caputo: “Servono supporti ulteriori ai cacciatori”

Genova. Il vice presidente con delega all’Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana hanno incontrato nella serata di oggi il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Peste suina africana Vincenzo Caputo, insieme ad Anci, Alisa, associazioni venatorie e gli ATC e CA di Genova, Imperia, Savona e La Spezia.

“Diversi i punti affrontati – spiega il vice presidente Alessandro Piana – a partire dall’autoconsumo sino alle risorse necessarie per rendere più efficaci le misure di depopolamento, a partire dalle zone infette. Gli ambiti territoriali, nonostante la riduzione degli iscritti (sono 1200 i cacciatori meno nell’ultimo anno solo a Genova), hanno affrontato sforzi aggiuntivi, ma non è ipotizzabile continuare senza supporti ulteriori. Abbiamo incontrato una significativa apertura del commissario Caputo già sulle opzioni di smaltimento e sulle disponibilità finanziarie future. Abbiamo infatti rappresentato la necessità di ottenere maggiori risorse per lo smaltimento delle visceri e pelli, per la realizzazione e il monitoraggio del depopolamento, contributi a bioregolatori e volontari, personale aggiuntivo in casi spot, fornitura di attrezzatura, contributi per la filiera della carne di selvaggina e conseguente lavorazione”.

“Sono state avanzate richieste – conclude l’assessore Alessio Piana – per contributi agli ATC e CA nelle zone infette e di sorveglianza per adempimenti connessi a organizzazione, coordinamento e realizzazione degli interventi di depopolamento e monitoraggio oltre al contributo ai bioregolatori. Abbiamo anche raccolto il plauso del commissario per il lavoro svolto finora, grazie all’impegno del sistema attivato in Liguria”.