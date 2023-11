Peste suina, i casi sfondano quota mille: tre nuove carcasse infette trovate a Genova

Genova. Non si ferma la lunga lista dei ritrovamenti di carcasse di cinghiali infette con il virus della peste suina africana. Con l’ultimo bollettino di aggiornamento diramato dal Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, infatti, la totalità dei ‘positivi’ sfonda quota mille – esattamente 1.017 – con l’aggiunta di 26 nuovi casi riscontrati e verificati in questi giorni.

A quasi due anni dal primo lockdown dei boschi, scattato il 14 gennaio 2022, quindi, l’emergenza non si placa, con l’epidemia che continua a rinnovarsi e diffondersi sulla popolazione degli ungulati di Liguria e Piemonte. Per la nostra regione, con i nuovi venti casi, si arriva a quota 5010, mentre per quanto riguarda le provincie piemontesi il conto arriva a 507.

I venti nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: cinque a Borzonasca (undici da inizio emergenza), uno a Campomorone (tre), tre a Fontanigorda (tredici), tre a Genova (ventotto), uno a Moconesi (primo caso), tre a Neirone (dodici), due a Rovegno (venticinque), uno a Santo Stefano d’Aveto (primo caso), uno a Torriglia (trentuno). I sei nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: uno a Brignano-Frascata (cinque), due a Cavatore (otto), uno a Gremiasco tre), due a Montacuto (sette). Con il caso di Moconesi e Santo Stefano d’Aveto salgono a 118 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

La mappa aggiornata dei luoghi dei ritrovamenti

Una situazione, quindi, che continua a flagellare i nostri boschi, senza trovare ad oggi un argine. Dopo il fallimento delle reti anti-cinghiale, posizionate ai limiti della zona rossa per evitare la ‘migrazione’ degli animali infetti, in queste settimane le autorità hanno provato a rafforzare la linea dura, vale a dire quella della caccia. Lo scorso 24 novembre il vice presidente con delega all’Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana hanno incontrato il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Peste suina africana Vincenzo Caputo, insieme ad Anci, Alisa, associazioni venatorie e gli ATC e CA di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. La richiesta è stata quella di aumentare il supporto per i cacciatori: “A partire dall’autoconsumo sino alle risorse necessarie per rendere più efficaci le misure di depopolamento, a partire dalle zone infette – ha sottolineato il vice presidente di Regione Liguria Piana – Gli ambiti territoriali, nonostante la riduzione degli iscritti (sono 1200 i cacciatori meno nell’ultimo anno solo a Genova), hanno affrontato sforzi aggiuntivi, ma non è ipotizzabile continuare senza supporti ulteriori”.

In precedenza Regione Liguria aveva già semplificato le operazioni di caccia: tra le principali variazioni si era stabilito che le squadre negli ATC (Ambiti territoriali di caccia) fossero formate da un minimo di 15 componenti (anziché di 20) e che i giorni a settimana passino da due (mercoledì e domenica) a tre, a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali. “Si prevede inoltre che l’azione di caccia possa essere esercitata in braccata da un minimo di 12 cacciatori negli ATC e di 9 cacciatori nei CA (comprensori alpini), contando anche i cacciatori non iscritti alla squadra e lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte di una squadra”.

Un provvedimento che ha nelle intenzioni quelle di semplificare l’azione dei cacciatori, ad oggi vincolati a severe normative sanitarie supplementari, per evitare il diffondersi della peste suina. Regole che durante la scorsa stagione di caccia avevano portato allo “sciopero delle carabine” . I capi abbattuti lo scorso anno furono, infatti, molto sotto le quote stabilite. Oggi la stagione di caccia è in pieno svolgimento ed è presto per fare bilanci, ma nel frattempo il morbo continua a girare nei nostri boschi, mentre i cinghiali continuano a vagare nelle strade della nostra città.