Pensare il futuro insieme, a Genova 400 giovani da tutta Italia per i Visionary Days

Genova. La nuova edizione di Visionary Days 2023 sarà a Genova domani, sabato 4 novembre alle 20.30, ai Magazzini del Cotone. Per la prima volta l’evento, dopo le edizioni di Torino e Bergamo, arriva finalmente a Genova, una delle 12 città in cui l’associazione Visionary – che organizza l’evento – è presente.

Sono 400 i posti a disposizione per partecipare in presenza presso i Magazzini del Cotone, mentre è illimitata la partecipazione all’evento da remoto, tramite la piattaforma Twitch, su cui sarà possibile seguire la diretta durante tutta la giornata grazie al Salotto Visionario.

“Chi affronta il mare in tempesta ha avuto il coraggio di uscire dal porto per superare le difficoltà della vita. Come i marinai della nostra tradizione, i giovani di Visionary Days passano attraverso la tempesta del presente per affrontare le sfide dell’età adulta. Genova è una città che possiede la forza di superare gli ostacoli, dimostrando una resilienza senza eguali. È, questa, la passione che speriamo di poter trasmettere agli oltre 400 ragazzi che prenderanno parte all’evento: Regione Liguria si fa ancora una volta portavoce della cultura e del cambiamento inaugurando un mese da capitale dei giovani con grandi opportunità, che culmineranno con Orientamenti”. Così Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria.

“Visionary Days, per la prima volta a Genova, rappresenta un’opportunità straordinaria per coinvolgere e ascoltare i giovani provenienti da tutta Italia, che avranno la possibilità di riflettere sulla situazione attuale per costruire insieme le proposte per un futuro migliore – commenta l’assessore alle Politiche per i giovani del Comune di Genova Francesca Corso –. Un’occasione per mettere a sistema l’energia e la creatività di questi ragazzi e ragazze e per promuovere la loro partecipazione attiva su temi importanti come inclusione e giustizia sociale. Sono orgogliosa che il nostro Comune sia coinvolto nella realizzazione di questo importante evento”.

I partecipanti saranno divisi in tavoli da 8, impegnati in un brainstorming collettivo della durata di un pomeriggio intero, dalle 14 alle 20.30. Quattro le sessioni di lavoro della durata di 45 minuti, introdotte ciascuna da un talk di un ospite d’eccezione di 15′. La discussione viene seguita in tempo reale dall’intelligenza artificiale Lee e da una redazione presente in sala, che producono, al termine dell’evento, il Manifesto Dinamico: un testo, stampato e consegnato a tutti coloro che partecipano, che racchiude riflessioni, domande, soluzioni e progetti per il Futuro.

Sarà l’attore e giornalista Matteo Dagnino il presentatore dell’edizione 2023 di Visionary Days, dopo la felice collaborazione con la sezione genovese di Visionary nel 2021 per l’evento Educazione Social(e), sotto il nuovo Ponte Genova San Giorgio.

Sul palco si alterneranno con talk ispirazionali:

– Martino Wong, content creator e divulgatore scientifico specializzato in AI, Internet culture, Science & Tech;

– Luca Misculin, giornalista del Post specializzato in Europa e immigrazione;

– Giulia Lineette, artista e co-fondatrice del collettivo Virgin&Martyr, si occupa di tematiche legate a emozioni e relazioni, al corpo, al mondo digitale e all’etica del lavoro;

– Carmen Carulli, Purchasing Director L’Oréal Italia e Co-Founder WIP (Women In Procurement).

Nel partecipare al Salotto Visionario, oltre a rappresentanti di Visionary, si alterneranno Francesco Boccardo, Giulia Marchiò, Leone Orvieto, Bianca Biamonti e Fabio Patrone, Giorgia Viviani di Factanza Media, due rappresentanti di Liguria Giovani e Orientamenti, un delegato del Consiglio Nazionale Giovani, un rappresentante del programma in Italia dell’ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale e un rappresentante della Consulta Giovani di Genova. Ad accompagnare i e le partecipanti per tutta la durata dell’evento, creando una cornice narrativa strettamente legata ai temi di cui si discuterà, sarà la voce di Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e autore.

A supportare Visionary nell’organizzazione dell’evento sono scesi in campo enti pubblici e privati, a partire da Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova.

Visionary è un’organizzazione under 35 che opera su scala nazionale e si occupa di promuovere valori come l’inclusione e la giustizia sociale. Da 6 anni, lavora sul sistema paese per sviluppare e promuovere la partecipazione attiva giovanile, attrattività e spazi di confronto, talvolta ad alto tasso d’innovazione tecnologica. All’interno del Movimento, agiscono hub territoriali con grande autonomia decisionale, oltre a conoscenze, esperienze e competenze. Attualmente dislocata in 12 hub territoriali, è presente a Genova dal 2019.

Per partecipare in platea è necessario collegarsi al sito ufficiale di Visionary Days – www.visionarydays.com – e compilare il form apposito. Le iscrizioni per la partecipazione sono sempre aperte fino a esaurimento posti.