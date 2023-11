Pegli, molo Archetti pericolante: cemento spaccato e tombini divelti dalla mareggiata

Genova. Dalle 14 di questo pomeriggio il molo Archetti di Pegli è stato interdetto al pubblico a causa del rischio crollo della struttura, pesantemente danneggiata durante gli eventi meteo dei giorni scorsi. A stendere il nastro rosso-bianco la polizia locale, intervenuta sul posto dopo alcune segnalazioni.

Come si evince dalle foto, scattate e pubblicate da Peo Pressan, il mare ha di fatto divelto i tombini, “strappando” le loro coperture, e quindi lasciando nel pavimento buchi e vuoti pericolosi per il passaggio pedonale. Inoltre tutta la struttura sembra essere in parte compromessa, con evidenti e profonde crepe che attraversano parte della banchina di cemento.

Si aspettano, quindi, i sopralluoghi dei tecnici comunali per capire come e quanto sarà necessario intervenire. Nel frattempo il servizio Navebus, per chi se lo stesse chiedendo, è sospeso.