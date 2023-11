Pegli, almeno un mese di stop per la Navebus: si attende il nulla osta per i lavori a molo Archetti

Genova. Almeno un mese di stop per la Navebus, il servizio di trasporto via mare di Amt tra il porto antico di Genova e Pegli. Così dopo che molo Archetti, la banchina di attracco a ponente, è stata pesantemente danneggiata dalla mareggiata del 1 novembre. Si parla di un mese nel migliore dei casi perché ancora si attende il nulla osta per i lavori da parte di Autorità portuale.

La tempistica è stata fornita durante la seduta di oggi del consiglio comunale dall’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente che ha risposto a un’interrogazione a risposta rapida del consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.

“La violenta mareggiata che ha colpito le coste genovesi i primi di novembre, ha causato danni al molo Archetti a Pegli, che hanno comportato l’interruzione del servizio Navebus, che collega via mare Pegli con il Porto Antico”, ricorda Bevilacqua.

“Ho chiesto quale sarà la tempistica per la messa in sicurezza del molo e la ripartenza del servizio. Come spiegato dall’assessore competente, lo spostamento di un grosso masso portato via dalla mareggiata e gettato dalla proprio nel punto dove attracca la nave, rende impossibile l’attracco a causa del fondale ridotto”.

Attraverso l’accordo quadro opere marittime, l’intervento, valutato in 40mila euro sarà fattibile in un mese, ha spiegato l’assessore, ma partirà non appena l’Autorità Portuale darà il nulla osta richiesto.