Pd, Sofia Di Patrizi diventa portavoce metropolitana delle Donne democratiche di Genova

Genova. In questo fine settimana la Conferenza Metropolitana delle Donne Democratiche di Genova ha eletto come sua nuova Portavoce Sofia Di Patrizi, 29 anni, attivista del Feminist Working Group di IUSY, network tra le organizzazioni giovanili dell’Internazionale Socialista, e formatrice della Kurt Löwenstein Haus, organizzazione progressista per la promozione dell’educazione per una società equa e inclusiva.

“La storia dei movimenti femministi e il confronto con le altre realtà politiche socialdemocratiche in giro per l’Europa – ha dichiarato Sofia Di Patrizi – mi hanno insegnato il grande valore di uno spazio privilegiato di elaborazione di un’agenda e una pratica politica femminista all’interno dei partiti, per questo è un grande responsabilità coordinare questa nuova realtà nella mia città”.

“In un periodo storico in cui molti dei diritti acquisiti negli scorsi decenni sono minacciati dalle politiche di un Governo reazionario c’è la necessità di impegnarci tutte e tutti a preservare quanto conquistato, a unire le diverse lotte per promuovere una reale giustizia sociale, e a ripensare l’attuale sistema impregnato di dinamiche patriarcali che ancora escludono le donne”

“In un paese in cui quasi la metà delle donne non accede al mondo del lavoro, in cui il divario retributivo supera il 40% e la rappresentanza politica arriva al 24%, come Conferenza delle Donne Democratiche di Genova – ha concluso Di Patrizi – ci impegneremo a costruire percorsi condivisi di elaborazione, confronto e azione e a diventare stimolo per il Partito Democratico verso la realizzazione di una comunità politica più inclusiva, agendo come ponte con realtà sociali che oggi guardano a noi con diffidenza”.

All’assemblea erano presenti tra gli altri, la Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, Valentina Ghio, il Capogruppo in Regione Liguria, Luca Garibaldi, la Sindaca di Rossiglione in rappresentanza della Segreteria Regionale, Katia Piccardo, la referente delle Donne Democratiche della Liguria e Capogruppo a Palazzo Civico, Martina Giannetti e il Segretario Metropolitano di Genova e Capogruppo a Palazzo Tursi, Simone D’Angelo.

“Da oggi – ha dichiarato Simone D’Angelo – il Partito Democratico Genova ha un nuovo strumento di pensiero e di lotta per una prospettiva femminile e femminista. L’avvio della Conferenza delle Donne Democratiche rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un necessario rinnovamento del nostro partito, a Genova e non solo. Un luogo libero e autonomo che, con il lavoro di Sofia, sono certo sarà un prezioso pungolo per un partito chiamato a aprirsi per rappresentare l’alternativa di cui Genova e la Liguria hanno bisogno”.