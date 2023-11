Corsi di formazione per proprietari di cani: il Comune punta sul patentino per prevenire incidenti

Genova. Corsi di formazione per fornire informazioni utili a gestire cani potenzialmente problematici, soprattutto quando si tratta di animali inseriti all’interno di percorsi di adozione. È un’ipotesi cui il Comune di Genova sta lavorando di concerto con le associazioni, complici alcuni episodi di morsicatura e aggressione che hanno avuto come protagonisti in particolare Pitbull.

Il cosiddetto “patentino” è uno strumento che già diversi Comuni hanno adottato per supportare le persone nella gestione di cani di razze complesse, che necessitano di attenzioni e cure particolari alla luce delle loro caratteristiche. E si parla di Pitbull anche perché il numero di questi cani nei canili sta aumentando vertiginosamente, ingressi che solitamente si tramutano in soggiorni a vita: difficile per questa razza trovare facilmente adozioni, proprio per le ragioni appena elencate. E l’ipotesi patentino, una sorta di certificazione che si consegue dopo una serie di lezioni tenute da esperti educatori e veterinari dell’Asl, è tra quelle al vaglio dell’amministrazione comunale.

“Come Comune saremmo favorevoli all’organizzazione di corsi che meglio possano aiutare a gestire un cane che può diventare, se non educato correttamente, potenzialmente pericoloso – spiega l’assessore con delega al benessere degli animali, Francesca Corso – Il nostro canile municipale, come la maggior parte dei canili presenti su tutto il territorio nazionale, è gremito di molossi o comunque cani di grossa taglia che, per incapacità dei padroni di gestirli, sono stati condannati a una vita dietro le sbarre”.

“È ovvio che l’obiettivo primario per noi dev’essere quello di svuotare le gabbie grazie a persone che vogliano prendersi cura dei cani ospitati nei canili – aggiunge Corso – Ma per farlo bisogna avere garanzia che non ci rientrino più e che dunque non rappresentino un pericolo per gli adottanti. Questa dev’essere però un’operazione fatta con criterio, un’operazione che non scateni un processo inverso, che porti magari all’abbandono, da parte di chi già è padrone di un cane di grossa taglia. Siamo disponibili, insieme all’ufficio animali, ad approfondire la tematica e ad avere un confronto con chi si occupa di questa tematica”.

A fine ottobre erano 138 i cani ospiti del canile comunale di Monte Contessa, 31 quelli entrati nel corso del mese, 13 quelli adottati. A fine settembre erano 145, di cui 29 entrati e 20 adottati, a fine agosto invece 160, tra 34 nuovi ingressi e 12 adozioni. Il numero dei cani accolti dalla struttura, insomma, resta più o meno sempre costante, tra nuovi arrivi dovuti ad abbandoni e adozioni, sempre subordinate a un percorso conoscitivo tra animale e adottante con la supervisione dei volontari, ma la stragrande percentuale degli animali ospitati (e anche abbandonati) sono appunto molossi. Tanto per citare alcuni episodi: i due simil Pitbull abbandonati legati a un albero fuori dall’ingresso stesso del Monte Contessa, a fine agosto, un altro Pitbull trovato abbandonati in corso Europa a inizio settembre legato a una ringhiera.

“Il canile è al collasso, la tipologia di cani che viene abbandonata è sempre la stessa – avevano denunciato ai tempi i volontari dell’associazione Una, che gestisce il canile comunale – La situazione sta diventando insostenibile”. Episodi come quello accaduto a San Desiderio lo scorso 17 ottobre, quando marito e moglie sono stati morsi dal Pitbull di famiglia durante una cena, contribuiscono però a far aumentare i timori verso una razza che richiede grande responsabilità, esperienza e capacità di gestione per una corretta e sicura convivenza.

Da qui la proposta, avanzata anche dall’associazione Stop Animal Crimes Italia, di rendere obbligatorio il conseguimento del patentino per i proprietari di cani di questa tipologia. Attualmente i corsi propedeutici al conseguimento del patentino sono obbligatorio per legge soltanto per i proprietari di cani al centro di episodi di aggressioni o morsicature, così come previsto dall’Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute.