Pasticcerie d’Italia 2024, i premi liguri assegnati dal Gambero Rosso (con una new entry a Sampierdarena)

Genova. Torte scenografiche e pasticcini che ricordano opere d’arte, creazioni di mastri pasticceri che esplodono in deliziosi sapori, tra storiche ricette e proposte più innovative. Ci sono anche eccellenze liguri tra le 650 insegne incluse nell’edizione 2024 di Pasticceri e Pasticcerie d’Italia, la guida che il Gambero Rosso ha pubblicato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Club Kavè – Il Club dell’Espresso Italiano.

Sessanta in totale le novità inserite nella guida, distribuite su tutto il territorio nazionale. E se in Liguria nessuna eccellenza arriva a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte, sono numerose le insegne che hanno ottenuto le ugualmente ambite Due Torte, con un predominio netto di Genova – dove spicca anche una new entry – e una proposta molto interessante a Sarzana.

A Genova le Due Torte sono assegnate a:

Douce, in pieno centro cittadino con la sua proposta dolce raffinata e presentata con grande cura, che spazia dalla squisita pasticceria secca (biscottini, frolle, madeleine, canestrelli liguri) passando per i dolci al cucchiaio, tra i migliori di Genova.

La Konditerei, con il pasticcere Jorg Shikore di origini tedesche che ha portato a Genova i sapori della sua terra in un laboratorio attento a seguire l’andamento delle stagioni, in cui tra i dolci imperdibili spiccano la squisita Foresta Nera, la torta Linzer e la Rigojanci.

Villa di Profumo: quella della famiglia Profumo è una delle pasticcerie più belle e storiche della città con il suo negozio di rara eleganza e una proposta classica, che segue rigorosamente il ritmo delle stagioni. La confetteria è certamente un vanto di casa, con strepitose gelée di frutta, i confetti in tutte le loro versioni, il torrone bianco, e praline, marron glacé e l’eccellente frutta candita.

Pasticceria Mantero, novità in Guida, che nel 2022 ha festeggiato con un imponente restyling il primo mezzo secolo come simbolo di Sampierdarena e dell’arte dolce genovese. Le specialità sono quelle di Stefano Mantero e della figlia Stefania: ottime brioche, monoporzioni (dalla framboisette a Mon Amour), un vario assortimento di biscotti, paste di mandorla, gelatine, fondant e macaron.

Pietro Romanengo, Fu Stefano, con le sue due insegne (e una sede a Milano) è davvero un luogo magico e fuori dal tempo, con sapori e profumi unici dell’alta confetteria genovese, una vera e propria arte. Delicati e saporiti, preparati con dovizia di particolari tutti i dolci, tra cui gli iconici marron glacé, le gelatine di frutta, le gocce di rosolio e sciroppi. Imperdibili i canestrelli quaresimali.

Tagliafico, la cui offerta convince per qualità e varietà, tra classico e spunti creativi. La piccola pasticceria offre deliziose Argentine, finanzieri al lampone, macaron e un buon repertorio di pasticceria secca. Non da meno i dolci da colazione, come i croissant al cacao, i chifferi e le sfogliatelle napoletane. Tra i cavalli di battaglia le torte, come la Sacher.

Romeo Viganotti, storica insegna in pieno centro, rinomata per la qualità della sua proposta, tra cui un’eccellente produzione di cioccolateria. La lavorazione parte da una pregiata materia prima, che diventa la base per le ottime tavolette, praline e delizie come i Boeri, i cremini o i croccantini. Di livello anche la confetteria con squisitezze come le tipiche gocce di rosolio.

In provincia di Savona spicca invece Simo – La pasticceria che sognavo di Alassio. Moderna negli arredi è la pasticceria di Simone Rupil, ma anche nel concetto alla base dell’offerta che vede in vetrina solo monoporzioni (anche in formato torta e pasticcino), corredate da schede descrittive con disegni. Le due di Sarzana sono invece la Pasticceria Francesco, con la sua articolata proposta dolce e salata dalla varietà di dolcezze al mattino, ai classici mignon, e Giubea, insegna di Corrado Carosi, pasticcere creativo e una passione contagiosa che trasmette nei suoi corsi.

Infine, un podio per la categoria Pastry Chef, di chi ha il delicato compito di concludere in bellezza un pasto al ristorante, con proposte sfiziose, gustose e in equilibrio con il resto del menu. Tra i 16 migliori c’è infatti Lucia De Prai del Duo Restaurant di Chiavari.