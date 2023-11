Partenza sprint del Rivasamba, ma l’Arenzano agguanta il pareggio (2-2)

Arenzano. L’Arenzano, sotto di due reti, messe a segno nei primi dodici minuti di gioco da Bondi e da Linale (complice una decisiva deviazione difensiva) reagisce e riacciuffa, meritatamente il pareggio, grazie alla doppietta (su altrettanti, ineccepibili calci di rigore) di Luca Baroni.

“Nonostante fossimo sotto di due goal, stavamo giocando bene, al cospetto di una grande squadra come il Rivasamba – afferma il capitano Luca Baroni – ma noi siamo un grande gruppo, questi due marcature avrebbero ammazzato chiunque ma non la nostra squadra, che non si disunita, ma, al contrario ha continuato a giocare, creando numerose palle goal ed alla fine il risultato è giusto e siamo molto contenti.

Prosegue la serie positiva dell’Arenzano contro le grandi squadre del torneo (vittorie con Cairese ed Imperia, pareggio contro il Rivasamba).

La squadra calafata, grazie alla sconfitta del Baiardo, agguanta i ‘draghetti’ in vetta alla graduatoria, con un punto di vantaggio su Campomorone e Cairese e tre sull’Imperia.

La compagine di mister Schiappacasse, nonostante una leggera flessione (un punto nelle ultime due gare) ha dimostrato di avere le carte in regola per arrivare al lottare per il salto di categoria.

“I ragazzi sono stati encomiabili, hanno giocato una partita stoica – dichiara mister Alberto Corradi – nonostante il doppio svantaggio per nostre leggerezze, eravamo messi bene in campo, avevamo tutte le linee di passaggio, poi abbiamo macinato gioco, creando tante palle goal.

I miei giocatori, compreso quelli che sono subentrati, hanno disputato una partita importantissima sotto l’aspetto mentale e del gioco, contro una signora squadra come il Rivasamba, che gioca a calcio con ottimi giocatori fisici, tecnici, che diranno la loro durante tutto l’arco del campionato”.

Nel prossimo turno Cusato e compagni ospiteranno il Baiardo, mentre l’Arenzano giocherà in quel di Taggia.

Il primo goal di Luca Baroni

Il secondo goal di Luca Baroni