Parco dell’Aveto, la Comunità e il Cda approvano all’unanimità il nuovo piano integrato

Borzonasca. La Comunità del Parco dell’Aveto e il Consiglio di amministrazione, rispettivamente organo consultivo e organo esecutivo dell’Ente, hanno espresso parere favorevole all’adozione del nuovo piano integrato del Parco.

Il piano del Parco è infatti lo strumento di gestione, tutela ambientale e disciplina urbanistico/edilizio di un’area protetta e di indirizzo per la sua valorizzazione e fruizione. Il piano dura 10 anni e tramite esso, l’area protetta individua anche gli obiettivi di lungo periodo e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento.

Nel caso specifico del piano del Parco dell’Aveto, questo strumento è integrato dai piani di gestione delle zone speciali di conservazione (già Sic) ricomprese in tutto o in parte nel Parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il piano contiene tutti gli elementi previsti per garantire la tutela della biodiversità.

Tutti i consiglieri ed i membri della Comunità hanno espresso un parere unanime di approvazione, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici e dal gruppo di lavoro incaricato, coordinato da Paola Caffa di Genova, dall’architetto Luca Volpin per gli aspetti cartografici e la sentieristica e dal Cesbin – Centro Studi BioNaturalistici Srl, per gli aspetti ambientali.

Il lavoro di approfondimento funzionale alla stesura e di aggiornamento del piano è stato reso possibile da specifico finanziamento ricevuto grazie a un bando del Psr (Piano di Sviluppo Rurale), finalizzato proprio alla redazione di piani di aree protette e piani di gestione delle aree Rete Natura 2000. L’iter di approvazione del Piano sarà poi concluso con l’approvazione definitiva in Consiglio Regionale.

“Con questo piano guardiamo con fiducia ai prossimi anni – annuncia la presidente, Tatiana Ostiensi – il Parco da soggetto “conservatore” come era inizialmente e poi “costruttore” di attività e servizi, passerà a funzioni soprattutto di “gestore” di quanto positivamente compiuto in questi anni (rete di sentieri, rifugi, aree attrezzate, piccoli musei…), garantendo sia le esigenze di tutela ambientale che quelle di fruizione e valorizzazione che portino anche risorse alla montagna e nuove occasioni di lavori green”.