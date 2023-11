Panico in A10 ad Arenzano, veicolo contromano: fermato dagli operai di un cantiere

Arenzano. Attimi di paura, nel primo pomeriggio di oggi, sull’autostrada A10 nel tratto del levante savonese. Un’auto, infatti, ha percorso contromano diversi chilometri prima di essere fermata dagli operai di un cantiere.

A bordo della vettura un uomo anziano, che all’entrata ad Arenzano e diretto a Savona ha imboccato per errore la carreggiata in direzione Genova, iniziando a percorrerla contromano. Immediatamente alcuni automobilisti, preoccupati per la pericolosità della situazione, hanno allertato la polizia stradale.

L’uomo è stato poi fermato a Celle Ligure all’altezza del km 33, nel punto in cui si trova un cantiere con conseguente scambio di carreggiata. Gli operai hanno visto sopraggiungere il veicolo in contromano e sono riusciti a bloccarlo. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per l’anziano o per gli altri automobilisti.