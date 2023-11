Pallavolo, vittoria in serie C per il Cus Genova: 3 a 0 a Colombo Volley

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Volley nel weekend.

Vittoria in trasferta nel campo di Piazza Odicini per la prima squadra maschile, diretta da Fabrizio Schembri. Successo per 0-3 contro la Colombo Volley, secondo in due partite disputate in Serie C dopo l’esordio contro Sabazia Savona.

Sconfitta, invece, in Serie D per la prima squadra femminile. Le ragazze di Tiziano Caponi sono uscite sconfitte dalla sfida casalinga del PalaCUS contro la Scuola di Pallavolo Carasco, con il risultato di 0-3

SERIE C/M

COLOMBO VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (21-25; 14-25; 19-25)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs SCUOLA DI PALLAVOLO CARASCO 0-3 (23-25; 15-25; 17-25)