Pallanuoto, secondo sorriso per il Bogliasco: sconfitta la Locatelli

Bogliasco. Seconda vittoria stagionale per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Nel sesto turno di campionato, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, le biancazzurre si aggiudicano il derby con la Locatelli, piegando le genovesi per 12-6.

Partite molto bene, mettendo a referto un 3-0 di primo parziale che sembrava preludere a una tranquilla vittoria, le bogliaschine si sono tuttavia spente nella seconda frazione, sbagliando tanto e concedendo una dose di fiducia extra alle avversarie. La Locatelli, da parte sua, è stata brava a non demordere e a provare a riaprire la gara malgrado l’ampio svantaggio. Dopo il cambio vasca, tuttavia, Bogliasco è tornata a spingere sull’acceleratore, giungendo fino al più sei per poi gestire il divario nel finale.

Per le biancazzurre sugli scudi Paola Di Maria, autrice di quattro reti di cui almeno due assolutamente pregevoli, e il portiere Valeria Uccella, sempre attenta di fronte alle insidiose conclusioni avversarie. Protagoniste nel tabellino anche Rosa Rogondino e Giulia Millo, entrambe a segno tre volte ciascuna, e Vittoria Santoro, che ha realizzato una doppietta. Da segnalare infine l’esordio in A1 della classe 2006 Gaia Capurro.

Malgrado il successo mister Sinatra non appare del tutto soddisfatto: “Bene i tre punti, che sono importanti, ma potevamo e dovevamo assolutamente fare meglio. Abbiamo iniziato bene ma poi ci siamo perse proprio nel momento in cui avremmo dovuto chiudere i conti del tutto. Ancora una volta non riuscire a replicare al sabato ciò che facciamo in settimana. Sembriamo sempre avvolte da una cappa di insicurezza che inevitabilmente finisce per condizionare le nostre partite. Dobbiamo crescere”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – US LUCA LOCATELLI GENOVA 12-6

(Parziali: 3-0, 1-1, 4-2, 4-3)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 4, V. Santoro 2, A. Mauceri, G. Millo 3, K. Cutler, R. Rogondino 3, B. Rosta, L. Nesti, M. Carpaneto, D. Spampinato, A. Sokhna, G. Capurro. All. Sinatra

US LUCA LOCATELLI GENOVA: S. Stasi, E. Bianco 2, M. Canepa, A. Banchi, G. Sponza, G. Scigliano, M. Minuto 2, C. Nucifora 2, I. Rossi, N. Magaglio, G. Frisina, L. Polidori, A. Avenoso, C. Padula. All. Della zuana

Arbitri: D. bianco e Ferrari

Note. Uscite per limite di falli: Nesti (B) nel terzo tempo, Millo (B), Minuto (L) e Polidori (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/12 + 2 rigori e Locatelli 4/9 + 2 rigori. Nesti (B) fallisce un rigore (traversa) a 1’31” del primo tempo. Minuto (L) fallisce un rigore (palo) a 4’45” del quarto tempo.