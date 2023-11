Pallanuoto Rapallo, una super Bianconi guida le gialloblù alla vittoria con Sis Roma

Rapallo. Alla comunale di Rapallo è di scena il primo dei tre anticipi della 9° giornata di A1 femminile tra RPN e SIS Roma, vinto dalle padrone di casa per 16 a 13. Vittoria di prestigio che consente alla squadra di Coach Antonucci di chiudere il girone d’andata a quota 21 punti, gli stessi di Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste, staccati di soli tre punti dalla capolista Ekipe Orizzonte. Classifica che vale anche la qualificazione alle Final six di Coppa Italia.

LA PARTITA

Partita vibrante, giocata su buoni ritmi, con le due squadre in acqua che si affrontano a viso aperto; risultato una bella sfida ricca di goal e giocate strappa applausi. Le padrone di casa danno l’impressione di condurre il gioco già dalle battute iniziali, rompe l’equilibrio una monumentale Roberta Bianconi con ben 9 reti. Il Rapallo si aggiudica il primo quarto per 5-3 con un poker di Bianconi e un gol di Capitan Gitto. Nel secondo tempo le giallo blu allungano fino al +4 (8-4), con Caso sugli scudi, che si supera in diverse occasioni e pronta a dire no anche ad un penalty di Rovirosa, secondo parziale di 5 pari. La reazione delle capitoline al cambio vasca è affidata soprattutto ai centri Galardi e Cocchiere, la rimonta si concretizza nel 10 pari siglato da Ranalli al sesto minuto. Le liguri non si scompongono e piazzano un nuovo break con Zanetta che segna il goal del più 1 in controfuga e poi ancora due volte Bianconi, si va all’ ultimo intervallo sul 13-11. La nona rete della 11 ligure arriva su rigore ad inizio dell’ultima frazione di gioco, provano a rifarsi sotto le ragazze di Mister Capanna, Nardini in doppia superiorità riporta la SIS sul meno uno, ma una strepitosa Caso dice no agli affondi romani della spagnola Gual e di Cocchiere che viene murata da sottomisura, poi l’ ungherese Kudella piazza una doppietta (tre gol per lei) che sancisce il definitivo 16 a 13.

TABELLINO

RAPALLO PALLANUOTO – SIS ROMA 16-13 (5-3; 5-5; 3-3; 3-2)

RPN: Caso, Zanetta 1, U. Gitto 2, A. Milicevic, Marcialis 1, Vanelo, Gnetti, Cabona, Kudella 3, Vomastkova, Bianconi 9, Lombella, Pizzimbone, Grasso. All. L. Antonucci

SIS Roma: Banchelli, Misiti 1, Galardi 2, Gual 4, Ranalli 3, Papi, G. Aprea, Di Claudio, Nardini 1, Centanni 1, A. Cocchiere 1, Carosi, Sesena, A. Aprea. All. Capanna

Superiorità numeriche: Rapallo 4/15 + 2 rigori, Sis Roma 5/10 +2 rigori (1 fallito da Gual Rovirosa e parato da Caso nel secondo tempo). Di Claudio e Carosi (S) uscite per limite di falli nel terzo tempo; nel quarto tempo Gitto, Marcialis, Cabona (R), Misiti (S).

Arbitri: Colombo, Grillo.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Il RRPN ha nell’ immensa Roberta Bianconi la punta di diamante di un gruppo che sta dimostrando l’effettivo valore di tutti gli elementi che lo compongono, basti pensare alla prova maiuscola tra i pali di Caso o alla pesante tripletta di Kudella Panna, per citarne qualcuna, ed è proprio dal sorriso solare della magiara che arriva il commento post partita: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura e anche molto importante. Ci siamo preparati fisicamente e tatticamente. Volevamo concentrarci principalmente sulla difesa e penso che abbia funzionato. Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo preparato e il nostro portiere Serena Caso ci ha supportato con un’ottima prestazione. Fin dall’inizio siamo stati noi a condurre la partita, mantenendo il giusto atteggiamento fino al fischio finale. Questa è stata una vittoria di squadra nata grazie ad un eccellente lavoro di gruppo, ma devo evidenziare l’ovvia stella della partita: Roberta Bianconi che è stata in grado di segnare 9 gol incredibili anche contro una squadra come la SIS Roma.” E noi segnaliamo anche l’ennesima ottima prestazione di Kudella condita da una tripletta pesantissima: “Grazie, sono molte felice ed orgogliosa”.

Tocca poi al sorriso mediterraneo di Serena Caso raccontare le proprie impressioni sul match: “Super Roby, è difficile trovare aggettivi per descrivere Roberta Bianconi che senza dubbio è la nostra trascinatrice. Tuttavia credo che questa sia la vittoria del gruppo, siamo una squadra molto coesa ci aiutiamo a vicenda, tutte oggi abbiamo contribuito a questa bella vittoria e non può essere altrimenti in uno sport di squadra. Al di là dei tecnicismi credo che la chiave di questi tre punti, importantissimi, sia nell’atteggiamento, concentrazione e volontà hanno fatto la differenza e sono orgogliosissima di far parte di questo gruppo. Ci godiamo per oggi la vittoria e poi subito a lavoro per affrontare al meglio il derby”.

La parola va poi al Coach Luca Antonucci: “Ottimo risultato oggi in ottica classifica che ci vede al giro di boa del campionato staccati di tre punti dalla prima in classifica. Questo per noi che solo due stagioni fa eravamo in Serie A2 e che abbiamo completamente rivoluzionato la squadra è un risultato importantissimo. Complimenti alle ragazze che hanno interpretato molto bene la partita sin dall’inizio, con la giusta mentalità, determinazione e con la voglia di essere squadra. C’è ancora tanto da lavorare, ci sono molte situazioni da migliorare ed errori da evitare, tuttavia possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di quanto fatto sin ora ma con la consapevolezza che abbiamo ancora ampi margini di crescita e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Prima della sosta abbiamo un altro impegno importante, il derby casalingo con il Bogliasco, che non sarà assolutamente una partita facile quindi archiviamo questa vittoria e subito testa alla prossima partita, per provare a chiudere in bellezza l’anno e poi lavorare per il futuro durante la sosta per gli impegni della nazionale”.