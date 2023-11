Pallanuoto, Rapallo a valanga su Cosenza. Coach Antonucci: “Complimenti alle ragazze, partita ben giocata sin dall’inizio”

Rapallo. Alla comunale di Rapallo è di scena la sesta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, che vede le padrone di casa del RPN affrontare l’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto. Netto successo per le ragazze di Coach Antonucci che si impongono per 16-4 sulla neo promossa formazione calabrese guidata da Mister Francesco Fasanella.

Le liguri approcciano la partita con la giusta mentalità e senza concedersi pause per tutta la durata del match. Ampio minutaggio e ottime risposte da tutte le giocatrici in distinta, da segnalare l’esordio stagionale della classe 2005 Ludovica Pizzimbone, che è subentrata a Caso prendendo posto tra i pali.

Le gialloblu hanno trovato la via del gol con buona frequenza sfruttando diverse situazioni di gioco, concedendo poco al Cosenza che si è presentato con una formazione rimaneggiata, assenti tra le altre il centro boa cubano Salcedo Garcia e la mancina Alice Mandelli.

LA PARTITA

È il capitano Ursula Gitto ad aprire le marcature con un tiro secco da post uno, di Zanetta in superiorità numerica e di Kudella le altre reti delle padrone di casa che chiudono 3-0 il primo periodo.

Nel secondo tempo, si iscrivono al tabellino marcatore: Bianconi con un tiro a schizzo e Grasso che si libera ottimamente e ribadisce in rete da sottomisura. Bisogna aspettare il tredicesimo minuto di gioco per registrare il primo centro delle calabresi, a realizzarlo Ciudad su alzo e tiro (5-1). Ancora a segno Grasso che disegna una millimetrica palomba prima di servire un assist delizioso per Lombella, in extra player, che prontamente ribadisce in rete. Un contro fallo in ripartenza, fischiato per una palla non battuta, consente a Morrone di presentarsi a tu per tu con Caso per il 7-2. Prima dell’intervallo lungo c’è ancora tempo per Kudella in superiorità di siglare 8-2.

Al cambio vasca le liguri allungano ulteriormente con: Bianconi che scappa in controfuga assist al bacio di Caso, Kudella (tripletta) e Vomastkova che va in gol per tre volte consecutive, un tap-in su respinta di Brandimarte, una girata in beduina di rara bellezza e con una deviazione al volo (13-2).

Nella frazione finale c’è ancora spazio per i centri di Grasso (tripletta), Milicevic che chiude un uomo in più con una rasoiata e Bianconi, che tra tre avversarie riceve controlla e segna la sua tripletta personale, è 16-2. Per il Cosenza rispondono Nisticò ed Elmakova (16-4) prima della sirena finale.

I COMMENTI

Soddisfatto coach Luca Antonucci: “Una partita ben giocata sin dall’inizio, affrontata con la giusta determinazione e tenendo sempre alta la concentrazione – dichiara nel post gara – Lo si evince anche dalle ottime percentuali fatte registrare nei fondamentali della superiorità e ad uomo in meno. Un match che ci ha visto sempre in vantaggio e con il risultato mai in discussione, complimenti alle ragazze sono state brave, ora testa alla prossima sfida”.

È la volta di Ludovica Pizzimbone, non poteva essere altrimenti visto l’esordio in massima serie, che ci racconta le sue emozioni soffermandosi poi sulla prestazione del gruppo: “Sono molto contenta di aver esordito in questa partita e non nascondo che ero molto emozionata. Nonostante ciò è stata una grande soddisfazione che mi ripaga di tutto l’impegno profuso. Voglio ringraziare il mister e tutte le mie compagne di squadra che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. Oggi era sentimento comune ripartire subito con una vittoria dopo lo stop subito a Padova. Siamo scese in acqua con la volontà di conquistare i tre punti in palio e credo che abbiamo risposto con un’ottima prestazione”.

Il prossimo impegno per il Rapallo Pallanuoto è per sabato 11 novembre alle ore 15:30, ancora alla comunale di Rapallo, con il Como Nuoto Recoaro

TABELLINO

Rapallo PN 16 – Cosenza PN 4 (Parziali: 3-0; 5-2; 5-0; 3-2)

Superiorità numeriche: Rapallo PN 5/6; Cosenza PN 0/5.

Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Pizzimbone (R) subentra a Caso a 3’ 10” del quarto tempo.

Spettatori circa 100.

Arbitri: Romolini, Valdettaro