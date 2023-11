Pallacanestro Sestri: sconfitta casalinga nel derby ligure contro Spezia

Genova. Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale del derby ligure contro lo Spezia Basket. Decisivo il gap creato nel primo tempo, che i Seagulls riescono quasi a ricucire, arrivando al -4 ma subendo poi l’allungo definitivo negli ultimi minuti.

Avvio deciso degli spezzini, che realizzano 13 punti nei primi tre minuti. Seagulls che cercano di mantenersi a contatto, chiudendo il primo quarto sul -5. Nella seconda frazione i Bianconeri trovano il break che risulterà decisivo per l’economia della sfida, andando all’intervallo lungo sul +13. Nella terza frazione il massimo vantaggio degli spezzini, sul +19, dopo il quale i sestresi stringono le maglie in difesa e riescono piano piano a ripartire. Il minimo svantaggio viene registrato nell’ultimo quarto, quando a sette dal termine i padroni di casa toccano il -4, riuscendo dunque a ricucire lo strappo. Tuttavia, complice il grande sforzo per la rimonta, i Seagulls non riescono a concretizzare l’aggancio, con gli avversari che invece mettono a referto il parziale decisivo, chiudendo definitivamente la sfida.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: «Sono molto contento del ritorno in campo di Pintus, ha fatto qualche allenamento, deve ritrovare confidenza con la partita e sarà molto importante per noi. Mi ha fatto piacere avere rivisto Gallo in panchina, la sua riabilitazione procede, lavora senza sosta ma senza fretta come deve essere, aspettiamo anche il suo rientro, ma manca ancora del tempo e nessuno ha intenzione di anticipare i tempi. Purtroppo abbiamo “perso” Pitta per un infortunio che lo terrà fuori più di qualche settimana, peccato perché stava andando molto bene. Così come Costa e Cartasegna che al momento sono indisponibili. Voglio anche ringraziare i ragazzi della squadra promozione che nelle ultime due settimane hanno fatto da sparring, senza di loro non avremmo potuto fare il cinque contro cinque in allenamento. Riguardo la gara, abbiamo perso perché il nostro avversario ci è stato superiore. A differenza nostra non ha iniziato la gara subendo 13 punti nei primi 3 minuti e quando è stato in difficoltà offensivamente ha retto in difesa. Ha inoltre chiuso con il 40% da 3 (10/25) al cospetto di un nostro peggior 21% (7/33). È stata un po’ la partita copia di altre, momenti di blackout ad inizio gara o durante, un grande sforzo per recuperarla (a 7 minuti dal termine eravamo a -4) e poi abbiamo pagato lo sforzo in termini di lucidità, di tenuta fisica e di ricerca di esecuzione tecnica. Finendo per improvvisare. Ma lo dice anche la classifica che Spezia ci è superiore, non servono particolari ragionamenti. Come provare a migliorare le nostre prestazioni ed i nostri risultati senza intervenire sul roster o sullo staff? Lavorare con pazienza, far sì che gli allenamenti siano più simili alle partite, essere più allenabili, disponibili e tolleranti con i compagni, lo staff allenatori, la società in un ambiente proattivo, rispettoso, maggiormente accorto alla cura dei dettagli, che a volte per inesperienza non si dà per importanti. E magari così, se lo meriteremo e con un po’ di fortuna, arrivare ad essere più competitivi di quanto siamo stati fino ad ora nella seconda fase del campionato».

Il tabellino:

PALLACANESTRO SESTRI – SPEZIA BASKET 59-76

(Parziali: 17-22, 12-20, 15-12, 15-22)

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 15, Daunys 10, Anaekwe 9, Pintus 8, Zini 6, Pasqualetto 6, Cavallaro 3, Barnini 2, De Paoli, Cartasegna ne, Gallo ne. Coach: Guida.

SPEZIA BASKET: Paoli F. 28, Paoli M. 15, Carpani 11, Sakalas 11, Tintori 5, Fazio 2, Gaspani, Pietrini, Vespa ne, Preci ne, Cozma ne. Coach: Scocchera.