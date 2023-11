Pré, dopo anni “liberato” dai ponteggi Palazzo Serra Rebuffo: ospiterà uno spazio dedicato ai cantautori genovesi

Genova. Via ponteggi e impalcature da Palazzo Marc’Aurelio Rebuffo, conosciuto anche come Palazzo Serra Rebuffo, in piazza Santa Sabina, sede della Facoltà di Lingue e Lettere straniere.

Dopo anni in cui la facciata è rimasta coperta per i lavori di restauro dei decori e dei manufatti che lo rendono uno dei gioielli della zona dell’Annunziata, la ditta che si è occupata dei lavori ha rimosso la “gabbia” e liberato l’edificio costruito agli inizi del Cinquecento, in cui è incorporata anche una parte della cinta muraria del 1155.

A festeggiare il traguardo l’Associazione Via del Campo e Caruggi, che ha confermato come “dopo tanti anni i ponteggi di Palazzo Marc’Aurelio Rebuffo sono in fase di smontaggio. La ristrutturazione di questa importante sede dell’Università è quasi terminata, amplificando la bellezza di questo luogo meraviglioso”. Una volta terminati i lavori sulle facciate, sottolinea l’associazione, verrà ritinteggiata anche la parte bassa dell’edificio, dove campeggiano diverse scritte, compresa una in ricordo di Carlo Giuliani che nel tempo è diventata anche un riferimento della zona.

Palazzo Serra Rebuffo, che rientra nell’elenco dei Rolli, è al centro del più ampio Piano Caruggi, il piano integrato per il rilancio e la riqualificazione del centro storico. Nel 2021 è stata firmata la convenzione tra Comune di Genova e Università agli Studi di Genova per la concessione d’uso di una parte dei fondi dell’edificio, così da implementare il progetto Via del Campo 29 Rosso, collegato allo storico negozio dove si conservano ricordi e testimonianze di Fabrizio De André.

L’accordo ha come obiettivo la valorizzazione dei percorsi legati alla cultura musicale e dei cantautori genovesi, e i nuovi spazi, concessi gratuitamente dall’Ateneo al Comune per 25 anni (con possibilità di rinnovo), serviranno alla realizzazione di un hub a vocazione artistica, dedicata in particolare alla valorizzazione della scuola dei cantautori genovesi. Il nuovo polo potrà ospitare eventi, rassegne, mostre tematiche, in sinergia con altri poli culturali presenti nella zona, promuovendo anche le nuove produzioni di giovani artisti, laboratori interdisciplinari, coinvolgendo gli studenti e creare nuovi percorsi per i visitatori.

La convenzione su Palazzo Serra Rebuffo è stata quindi inserita nel progetto, presentato dall’Urban Center e assessorato al Centro Storico del Comune di Genova, così da ottenere i finanziamenti del bando Pinqua – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.