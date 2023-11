“Pagami o non ti restituisco il portafoglio”, trentenne arrestato per estorsione

Genova. Ha tentato il classico metodo del “cavallo di ritorno”, chiedendo soldi per la restituzione di un portafoglio di cui era entrato in possesso, ma la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri e l’uomo, un 30enne di origini ecuadoriane, è stato arrestato.

A raccontare l’accaduto è stata appunto la vittima della tentata estorsione, un cittadino della Guinea di 25 anni. Ai militari ha raccontato di avere ricevuto una telefonata da un uomo che gli ha detto di avere il suo portafoglio e di volere cinquanta euro per restituirglielo. I due hanno quindi concordato un appuntamento, cui però si sono presentati i carabinieri.

L’incontro è avvenuto in via Canevari: quando il trentenne si è messo in tasca il denaro i militari, appostati nelle vicinanze, sono intervenuti e lo hanno bloccato. Arrestato con l’accusa di estorsione, è stato trasferito nel carcere di Marassi.