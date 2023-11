Orientamenti, successo per Worldskills Italy Liguria: consulenze personalizzate per gli studenti

Genova. Un vero successo, quello dell’artigianato e del saper fare ligure al Festival Orientamenti 2023, la manifestazione dedicata alla scuola, all’orientamento e al lavoro, che si è chiuso stamattina ai Magazzini del Cotone a Genova, con numeri da record. Nell’area promossa da Confartigianato Liguria, realizzata con il sostegno di Regione Liguria e Alfa, si sono alternate sfide di WorldSkills Italy Liguria ed esibizioni di mestieri.

Acconciatura, edilizia, termoidraulica, sartoria e composizione floreale, gli studenti che hanno partecipato alle competizioni di WorldSkills si sono cimentati con passione, interesse e applicazione nelle varie lavorazioni, per una affascinante esperienza di mestiere, spinti dal desiderio di mettersi alla prova sul campo.

Gli Istituti Duchessa di Galliera FULGIS, ECIPA, ISCOT, Futura, Marsano, Ruffini-Aicardi, le Scuole Edili di Genova, Imperia e Savona sono state gli istituti che hanno animato lo spazio delle competizioni WorldSkills. Accanto a loro anche le esibizioni che hanno coinvolto i diversi corsi di Istruzione e Formazione professionale.

In questa edizione delle WorldSkills è stato ulteriormente rafforzato l’approccio orientativo: gare ed esibizioni, infatti, si sono svolte nell’area dedicata alla formazione post medie, per mostrare ai ragazzi e alle loro famiglie l’intelligienza artigiana, il valore del saper fare e tutta la ricchezza della formazione professionale.

«Un valore importante quello di WorldSkills al Festival Orientamenti per sperimentare, conoscere il lavoro e avere l’occasione di mostrare non solo specifiche tecniche ma anche quelle che possono essere straordinarie opportunità di lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola – Orientamenti anche grazie alle WorldSkills vuole dare ai giovani la possibilità prima di conoscere e poi di imparare un mestiere con la consapevolezza che diventare dei tecnici competenti possa essere un valore in più ma soprattutto un grande aiuto per i nostri giovani»

Grande partecipazione e impegno da parte dei giovani “apprendisti”, con l’emozione di competere di fronte a una giuria di expert selezionati nelle gare di WorldSkills Liguria e Italy, dove si sono avvicendati cinque mestieri: per la Sartoria si sono messi alla prova le studentesse della scuola Duchessa di Galliera, giudicate dagli expert Nicoletta

Cuzzupè, Greta Saponaro, modellista dell’Atelier Maria Pia G ad Arenzano – che ha scelto di regalare alla seconda classificata due mesi di esperienza nel suo atelier, sul trend del format Confartigianato “Un giorno da artigiano”- e Cristiano Gatto Art Director che si occupa di realizzazione di eventi e formazione nell’ambito del fashion e della comunicazione. Gli studenti di ESSEG (Ente scuola e sicurezza in edilizia) Genova, Scuola Edile Imperiese e ESE Savona sono stati impegnati nelle prove di Edilizia e Termoidraulica sotto gli occhi attenti del Presidente di ANCE Liguria Emanuele Ferraloro, dell’imprenditore edile Nicolò Bertirotti e del geometra Vito Mangano e Daniele Biagini. Per la prova di Composizione Floreale, gli expert Sara Tonegutti, Assessore all’Ambiente di Sanremo e dallo staff del Mercato dei fiori di Sanremo, hanno giudicato i ragazzi degli istituti agrari Ruffini Aicardi di Sanremo e Marsano di Genova. Infine, per la prova di Acconciatura, a giudicare gli studenti di ECIPA, ISCOT e Futura sono stati Veronica Cinotti, Monia Ferrari e, nuovamente, Cristiano Gatto che ha regalato alle competitor una consulenza individuale sul lavoro svolto durante la gara.

I vincitori: per Sartoria sono Giulia Olivari, Beatrice De Luca, Priscila de los Santos. Per la prova di Edilizia: Bairam Ayed, Santagati Mattia, Savona Valentino, Ambesi Kevin, Carrino Moreno, Gianese Andrea, Aboufadal Hamza, Feshchuk Oleksandr e Fatmir Aliaj. Per la prova di Termoidraulica, Gianese Andrea, Lorenzi Luca, Petre Robert Gotu, Ambesi Massimo, Sakhi Omar, Savona Valentino, Aliaj Fatmir, Elidrissi Bilal, Lachheb Adem. Per la gara di Acconciatura si tratta di Maria Barbetta, Martina Locatelli, Valentina Mirto e Alessia Sonzogni. Infine, per la prova di Composizione floreale, hanno vinto Alessia Campisi, Giulia Miglietta e Alessandra Ori.

Non si è trattato semplicemente di esperienze e competizioni fini a sé stesse: «WorldSkills non è solo una gara tra ragazzi – spiega Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – ma rappresenta anche un’opportunità di incontro tra il mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, che può sfociare in qualcosa di ancora più concreto».

A testimoniarlo, l’interesse degli imprenditori liguri che, calati nel ruolo di giurati, hanno potuto apprezzare le capacità dei ragazzi, dichiarandosi così disponibili a ospitarli nelle proprie aziende.