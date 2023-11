Orientamenti la festa della serata conclusiva con Buffa, Olly e Coma Cose

GENOVA. Si conclude sulle note dell’evento “Incontro tra parole e musica con Federico Buffa, Olly e Coma Cose” l’edizione 2023 del Festival Orientamenti, in scena ai Magazzini del Cotone di Genova dal 15 al 17 novembre. Tre giorni da record: 110mila accessi, 50 Dreamers tra artisti, imprenditori, giornalisti, politici, musicisti e sportivi; e ancora panel, interviste esclusive e stand per guidare giovani e famiglie nella scelta del proprio futuro. L’incontro di questa sera ha visto il giornalista e scrittore Federico Buffa raccontare Fabrizio De André ripercorrendo i momenti più significativi della carriera del cantautore genovese. A seguire si sono avvicendati sul palco Olly e i Coma Cose, che, intervistati dal giornalista Omar Schillaci, hanno conquistato il pubblico con i loro più grandi successi.

“Quello che chiamiamo sogno è un desiderio – spiega Federico Buffa -. Da ragazzo scrissi su un quaderno le dieci cose che avrei voluto fare: la prima era vivere in una casa con alti muri bianchi e tanta luce, l’ultima era salire su un palcoscenico per recitare. Oggi posso dire di aver portato a termine quella pagina realizzando cose che mi sembravano impossibili. Ogni volta che vengo a Genova mi sento a casa e credo che comprendere le proprie origini sia fondamentale per la nostra esistenza”.

“Il mio sogno è evidente e sto cercando di inseguirlo – aggiunge il rapper genovese Olly – non posso dire di averlo già agguantato, ma so quello che voglio. Amo Genova e amo esserci per i genovesi, per me è sempre importante questa città”.

Gli appuntamenti dedicati ai giovani non sono però finiti. Terminato il Festival, nuovo spazio ai sognatori con la Giornata del Talento e del Sogno, un evento dedicato a celebrare le eccellenze della Regione Liguria, premiando realtà e giovani che si sono distinti in diversi campi come l’arte, la scienza, lo sport, l’innovazione, l’istruzione e altro ancora. La Giornata del Talento e del Sogno, in programma domani, sabato 18 novembre dalle 10 alle 13 nella Sala Maestrale, sarà un’occasione unica per condividere storie di successo e ispirare il prossima a perseguire i propri sogni.