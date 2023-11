Genova. Un operaio 22enne originario del Bangladesh, è stato arrestato stamani dalla Digos in un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

L’uomo, residente a Sestri ponente dove vive con la famiglia, lavorava in una ditta di subappalto di dei cantieri navali di Sestri ponente . Secondo gli investigatori si sarebbe radicalizzato a partire dal 2021 in particolare attraverso social e chat legate allo jihadismo di “Al Qaeda”.

Faysal Rahman, 22 anni per gli investigatori aveva aderito al gruppo terrorista pachistano Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), vicino ad Al-Qaeda, il cui obiettivo dichiarato è il rovesciamento del governo eletto del Pakistan per fondare un emirato basato sulla sua interpretazione della legge islamica, attaccando direttamente l’esercito pakistano e assassinando esponenti politici.

Rahman si definiva sui social Soldato di Dio, diffondeva video di attentati e azioni violente. Aveva aderito al cosiddetto Gruppo dei 20, inizialmente creato per “fare Jihad contro gli Indu”. Si era anche auto addestrato, con la ginnastica ma anche acquistando le istruzioni per l’utilizzo di armi da fuoco in particolare sul fucile mitragliatore “AK – 47”). In

Sempre sui social si diceva disponibile al combattimento ed al martirio attraverso attentati suicidi. Sui social pubblicava post inneggianti al “giusto sacrificio” per la causa jihadista e di lodi ai martiri dell’Islam, video di lapidazioni e decapitazioni, di donne frustate o lapidate perché senza velo.

L’operazione è condotta dalla Digos di Genova e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Oltre all’arresto sono in corso al momento due perquisizioni. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della dda Federico Manotti.