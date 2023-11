Operaio colpito da un jersey a ponte Parodi, la Procura apre un’inchiesta: sequestrato il mezzo con cui operava Aster

Genova. Resta in prognosi riservata l’operaio di 25 anni della ditta Santoro che ieri è stato colpito alle gambe e al bacino da un jersey movimentato da un mezzo di Aster che stava sgomberando l’area di ponte Parodi dove l’8 dicembre arriverà il Luna Park.

Trasferito ieri sera al reparto di rianimazione del secondo piano del Monoblocco, dal nosocomio genovese fanno sapere che le condizioni del giovane restano stabili nella loro gravita’.

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose e il procuratore aggiunto Francesco Pinto, che coordina il gruppo di magistrati che si occupa di infortuni sul lavoro, lo ha affidato al pm Arianna Ciavattini. Le indagini sono state delegate agli ispettori Psal coordinati dall’ingegner Gabriele Mercurio. Il mezzo di Aster che stava effettuando la movimentazione è stato posto sotto sequestro per verificare eventuali guasti.

Da chiarire ancora esattamente le ragioni per cui l’operaio, che lavora per l’azienda di smaltimento rifiuti del porto, che ha sede proprio a ponte Parodi, sia rimasto coinvolto. Una delle ipotesi è che il giovane stesse offrendo supporto agli operai di Aster nello sgombero dell’area. E non si esclude che anche il forte vento di ieri potrebbe aver avuto un ruolo dell’incidente.