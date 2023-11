Omicidio via Polleri, la Procura chiede 24 anni e 10 mesi per il portuale Giribaldi: sentenza il 7 dicembre

Genova. Ventiquattro anni per omicidio e dieci mesi per gli altri reati tra cui il porto d’arma e la cessione di stupefacenti. E’ quanto ha chiesto il pm Eugenia Menichetti concludendo requisitoria per l’omicidio di Manuel Di Palo, ucciso con un colpo di pistola dal portuale Filippo Giribaldi il 25 aprile di quest’anno in via Polleri a Genova. Un delitto, come noto, dove il vero protagonista è stato l’abuso di crack da parte della vittima, dell’omicida e anche della donna che è stata la causa involontaria del delitto. Un contesto di ‘anime perse’ come ha ricordato Chiara Antola, uno degli avvocati difensori del portuale.

Menichetti ha chiesto di bilanciare l’aggravante dei futili motivi (che potenzialmente prevede la pena dell’ergastolo) con le attenuanti generiche visto che Giribaldi “non solo si è consegnato subito dopo ma ha raccontato compiutamente i fatti che sono stati tutti riscontrati, con l’eccezione del ritrovamento della pistola un anno prima”. Racconto che l’imputato aveva ribadito nei minimi dettagli anche davanti nell’interrogatorio davanti alla Corte d’assise.

La pm ha anche spiegato che in un primo tempo nella richiesta di giudizio immediato aveva escluso l’aggravante dei futili motivi perché “è stato un delitto con dolo d’impeto ma la continuità dell’azione criminosa ha un momento di interruzione, che avviene quando lui decide di andare via dopo aver sparato il colpo contro il muro. Il gip però ha ritenuto sussistenti i futili motivi e dopo una nuova riflessione ritengo che sussistano vista la sproporzione tra il gesto del pugno ricevuto da Di Palo e il reato”.

Per i difensori di Giribaldi, Paolo Scovazzi e Chiara Antola i futili motivi invece non sussistono “perché occorre tenere conto del contesto in cui è maturato questo delitto dal consumo massimo di stupefacente al ruolo della donna e della molla che ha portato Giribaldi a mettersi in questa situazione” ha spiegato Antola. “La sproporzione tra pugno e pistola c’è ovviamente ma questo va contestualizzato soprattutto tenendo conto delle due fasi”. Lo stesso lo ha ribadito Paolo Scovazzi: “Giribaldi non ha agito per futili motivi ma nella sua testa certamente non a posto ha ritenuto che ci fossero ragioni per intervenire quel giorno. E comunque ha sparato contro un muro e l’omicidio è arrivato dopo, quando è stato inseguito da Di Palo di cui aveva paura: è stato un dolo d’impeto”.

Il processo è stato rinviato al 7 dicembre per repliche e sentenza.