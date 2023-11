Omicidio via Polleri, il portuale Filippo Giribaldi condannato a 18 anni di reclusione

Genova. È stato condannato a 18 anni di reclusione Filippo Giribaldi, il portuale genovese che il 25 aprile di quest’anno ha ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo in via Polleri, nel quartiere del Carmine a Genova, Manuel Di Palo, ex esponente di Casapound divenuto tossicodipendente e senza fissa dimora, in una vicenda drammatica segnata dall’abuso del crack.

La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal presidente della Corte d’assise di Genova Massimo Cusatti. Il pubblico ministero Eugenia Menichetti aveva chiesto una condanna a 24 anni e dieci mesi di reclusione.

In dettaglio Giribaldi è stato condannato a 13 anni e 4 mesi per omicidio volontario, con l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi chiesti dall’accusa, a cui però sono stati aggiunti 2 anni e 4 mesi per la detenzione dell’arma, 1 anno e 8 mesi per la ricettazione sempre della pistola e 8 mesi per la detenzione di droga. Per un totale appunto di 18 anni di carcere.

“Moderatamente soddisfatti” si dicono i difensori di Giribaldi, Paolo Scovazzi e Chiara Antola. “Sono molto soddisfatto dell’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e dell’accoglimento per lo conto dell’abbreviato che avevamo richiesto – commenta l’avvocato Scovazzi – molto meno per la pena relativa agli altri reati. Ora valuteremo con la famiglia il da farsi perché con la legge Cartabia se rinunceremo all’appello Giribaldi potrà godere di un’ulteriore sconto di un sesto della pena”.

“Le sentenze si rispettano” è il solo commento di Carlo Giribaldi, padre dell’imputato che ha salutato il figlio prima del rientro in carcere.

“Nulla può risarcire il dolore di una madre. Noi eravamo in linea con le richieste del pm” ha commentato Alessio Conti, avvocato della madre di Di Palo. Giribaldi è stato anche condannato a pagare una provvisionale di 70 mila euro alla madre della vittime.

Poco prima della sentenza Giribaldi, in una breve dichiarazione spontanea ha nuovamente chiesto scusa per il delitto commesso: “Sono profondamente pentito per quello che ho fatto e per il dolore che ho causato a una famiglia” ha detto.

Quello contro Giribaldi, difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi e Chiara Antola, è stato un processo-lampo, soltanto due udienze per inquadrare i fatti e decidere la condanna. Giribaldi era accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre che di altri reati come il porto d’armi e di altri oggetti atti ad offendere e la detenzione di droga a fini di spaccio, unico fra i reato che Giribaldi ha sempre negato.

Nella prima udienza del processo l’imputato, che aveva da subito ammesso le sue colpe sia nell’interrogatorio con il pm nelle ore successive al delitto sia davanti al gip, si è sottoposto all’interrogatorio raccontando la sua versione dei fatti e soprattutto il periodo antecedente.

Ha parlato dell’abuso di crack da parte sua che nell’ultimo periodo lo aveva segnato al punto da spendere 300 euro al giorno, bruciandogli tutto lo stipendio da dipendente della Culmv e portandolo anche a e chiedere un prestito di oltre 15mila euro.

Un tunnel che si è chiuso in carcere dove il portuale, che era apparso lucido e preciso nel drammatico racconto, si sta disintossicando. Giribaldi aveva parlato del suo rapporto amical-sentimentale con Caterina, la donna di 53 anni che in quel periodo, proprio a causa del fatto che anche lei era tossicodipendente, stava ospitando Di Palo e un suo amico a casa sua: “loro andavano e venivano, la trattavano male, lei in cambio della droga li ospitava e offriva anche il suo corpo” aveva spiegato l’imputato.

Quel giorno Giribaldi voleva vedere Caterina: lei aveva detto sì, poi lo aveva avvertito che Di Palo e l’amico stavano tornando a casa sua. Ne era nata prima una discussione al telefono: “Lei piangeva – ha detto – io volevo darle una mano a farli uscire da casa sua perché non la trattavano bene e non era contenta”.

Il resto è noto alle cronache: Giribaldi, strafatto di crack, si era armato di tutto punto, aveva preso guanti, tirapugni e spray al peperoncino. Poi in taxi era andato fino alla Culmv doveva aveva preso una pistola che aveva nascosto da circa un anno (ha sempre raccontato di averla trovata al Righi e che se la portava dietro qualche volta quando andava a comprare il crack nei vicoli dopo che era stato rapinato). Era andato sotto casa della donna. Era sceso l’amico. Lui aveva sparato un colpo contro un muro per spaventalo. Gli aveva lanciato una banconota da 20 euro che l’altro diceva di aver pagato alla donna per poter dormire a casa sua. Poi Giribaldi era fuggito correndo. “A un certo punto ho sentito che qualcuno mi inseguiva, ero talmente fatto che pensavo fosse un carabiniere. A un certo punto in via Polleri, ormai senza fiato mi sono fermato. Volevo che mi arrestasse perché non ne potevo più”. Invece a inseguirlo era Manuel Di Palo, anche lui strafatto, che per nulla spaventato dal fatto che avesse un’arma gli era andato contro. Aveva cercato di tirargli un pugno. Giribaldi lo ha scansato e subito dopo ha sparato uccidendolo. Poi si è rifugiato nella basilica dell’Annunziata e ha detto al sagrestano di chiamare la polizia.