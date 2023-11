Ucciso con una freccia, in aula la compagna della vittima: “Ha appena fatto in tempo a veder nascere suo figlio”

Genova. L’intervento di Evaristo Scalco non ha peggiorato la lesione che lui stesso aveva procurato a Miranda Romero colpendolo all’addome con una freccia la notte di Ognissanti di un anno fa. “Non c’è stato movimento né in andata né in ritorno – ha spiegato il medico legale Sara Lo Pinto – e la caduta dell’uomo, così come l’intervento esterno non ha inciso sulla lesione che era unica e netta”. Quindi Scalco, cercando di estrarre la freccia non avrebbe procurato maggior danno alla vittima.

L’artigiano 63enne, era sceso in strada subito dopo l’aggressione per tentare di soccorrere il 40enne con asciugamenti e con una pinza con cui voleva estrarre la freccia. Era stato allontanato da alcuni presenti e poi consegnato ai carabinieri.

“Il fegato è stato trapassato da parte a parte dalla freccia a tre punte lunga circa 5 cm” ha spiegato il chirurgo che lo ha operato rispondendo alle domande del pm Arianna Ciavattini. Gli sono state fatte 40 trasfusioni, ma non sono state sufficienti a salvargli la vita. Il troppo sangue perso ha provocato un arresto cardiato. Sulla vittima, prima della morte, era stato anche eseguito anche l’esame tossicologico che ha rilevato la presenza di alcol nel sangue pari a 2,96 grammi per litro.

Quella sera Javier Miranda Romero stava festeggiando la nascita del secondo figlio, nato il giorno prima dalla nuova compagna Patrizia Zena Lopez che oggi è stata sentita in aula come parte civile.

“Quel giorno Alfredo aveva visto il bimbo appena nato. Era venuto in ospedale sia a pranzo sia alla sera, poi mi ha detto che sarebbe andato a bere qualche birra con un amico”. Dopo cena i due si erano sentiti di nuovo: “Alle 21.30 l’ho chiamato e mi ha detto che era ancora in giro ma che sarebbe tornato a casa presto. “‘Domani lavoro – mi ha detto – e sono una persona responsabile. Poi quando l’ho chiamato alle 23.30 non mi ha risposto. Alle 4.30 del mattino i carabinieri mi hanno chiamato per dirmi che mio marito era gravissimo all’ospedale”.

In aula questa mattina anche la figlia maggiore di Miranda Romero: si chiama Alicia e ha 19 anni. “Papà e mamma erano separati da qualche anno ma con papà ci vedevamo regolarmente. Mi dava i soldi i soldi ogni mese e mi sosteneva in tutto affinché studiassi”. Alicia, su domanda dell’avvocato di Scalco ha spiegato che dall’imputato ha ricevuto “un bonifico da 3500 euro e altri 1500 dalla compagna, ma mai nessuna lettera di scuse”. Scalco in realtà dopo l’arresto aveva invece inviato una lettera di scuse e anche un bonifico di 10 mila euro a Patricia Lopez e al bimbo, che oggi ha circa un anno. Cifre comunque irrisorie visto che Miranda Romero, dopo aver fatto per anni il muratore come dipendente, aveva nel 2021 aperto la propria piccola azienda edile e con questa manteneva la sua nuova famiglia e versava un assegno mensile alla figlia più grande.

Oggi al termine dell’udienza l’avvocato di Scalco Jacopo Pensa ha chiarito che il suo assistito”dedicherà la sua vita per quello che potrà, a cercare di rimediare per quanto sia possibile a questa vicenda tragica”. Il processo è stato rinviato al 7 dicembre con l’interrogatorio dell’imputato. Scalco è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.