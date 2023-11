Omicidio di via Dei Pescatori, il 17enne interrogato dal gip: “Mi ha aggredito, mi sono difeso”

Genova. Dopo essersi avvalso nel corso del primo interrogatorio in procura, il ragazzo di 17 anni accusato di avere ucciso, il 15 novembre, Ahmed Chawqui, 55 anni, in un appartamento in via Dei Pescatori, a Genova, ha risposto alle domande del gip nel corso dell’interrogatorio di convalida.

E quello che il giovane ha raccontato, difeso dagli avvocati Salvo Lo Greco di Torino e Rosanna De Rosa di Genova, punta a sostenere il quadro di un omicidio compiuto per legittima difesa. “Mi ha aggredito, mi ha preso per il collo e io ho reagito, e allora l’ho colpito” ha detto il ragazzo, italiano, che si trovava in casa del marocchino per un incontro a scopo sessuale.

Dunque sì, il 17enne era andato da Chawqui per concedergli un rapporto ma alla fine si è rifiutato, così almeno ha raccontato, e di fronte alla tentata violenza lo ha ucciso. Questa ipotesi, tuttavia, non convince del tutto gli inquirenti.

Secondo gli investigatori della squadra mobile, il ragazzo potrebbe essersi presentato in via Dei Pescatori con la scusa dell’incontro sessuale, in realtà, per rapinare il 55enne. Per non contare il fatto che la versione della legittima difesa è già la seconda rispetto a quanto raccontato inizialmente dal minorenne. La prima era che era andato a casa dell’uomo per dirgli di smetterla di molestarlo via chat.

L’arma del delitto non è stata ancora trovata: se il coltello con cui il 17enne ha colpito almeno 5 volte il 55enne, come ha chiarito il medico legale, fosse stato tra quelli presenti nella cucina dell’appartamento la situazione del ragazzo sarebbe alleggerita ma se l’arma fosse stata sua le cose cambierebbero. Si attendono ancora gli esiti dei rilievi della polizia scientifica, che potrebbero fornire un quadro più definito della dinamica dei fatti.

Ad ogni modo per l’adolescente in attesa degli sviluppi dell’indagini e processuali, si aprono le porte di un carcere minorile, probabilmente quello di Torino. Il giudice infatti ha convalidato e disposto la custodia in carcere per il pericolo di fuga e per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.