Genova. Omicidio alla Foce. Un uomo di 55 anni è morto all’ospedale Galliera di Genova, dove era arrivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 novembre, con ferite da arma da taglio.

Le sue condizioni erano gravissime e il 55enne, un immigrato di nazionalità marocchina con regolare permesso di soggiorno, non ce l’ha fatta. Il decesso è stato dichiarato dopo le 19.

L’accoltellamento è avvenuto in un appartamento di via Dei Pescatori, al civico 2.

A dare l’allarme altri abitanti della palazzina. Una vicina, in particolare, intorno alle 17 ha sentito delle urla provenire dall’appartamento dove la vittima abitava.

Sul delitto soon scattate immediate le indagini della squadra mobile, arrivata sul luogo dell’omicidio. L’aggressione mortale, secondo quanto appreso è cominciata nell’appartamento per poi terminare sul pianerottolo dell’abitazione. I colpi inferti sarebbero stati molteplici.

Omicidio in via Dei Pescatori, indagini della Polizia

Un uomo fortemente indiziato del delitto è stato fermato dopo circa due ore in via Fiodor a Carignano, dove era fuggito a piedi. E’ un connazionale di 68 anni, parente della vittima.

L’uomo non parla italiano. Era la persona che gli investigatori della squadra mobile stavano cercando, ma al momento ci sarebbero alcuni elementi da approfondire. Sarà interrogato in questura non appena arriverà un interprete.