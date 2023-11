Genova. Sarebbe un minorenne l’autore del delitto che si è consumato ieri pomeriggio alla Foce in un appartamento di via dei Pescatori.

La vittima è Ahmed Chawqui, 55enne marocchino. Era stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Galliera ed è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Almeno quattro i colpi inferti, principalmente nella zona dell’addome, prima della fuga precipitosa a piedi.

Per l’omicidio ieri sera era stato a lungo sentito il fratello della vittima, il 68enne Mohahmed Chawqui. Dapprima sospettato, è stato sentito come testimone in quanto ha subito dimostrato la sua estraneità ai fatti. Non era in casa al momento del delitto.

La svolta è arrivata questa mattina, forse proprio grazie alle dichiarazioni del fratello.

La squadra mobile ha fermato e portato in questura un ragazzo di 17 anni, di nazionalità italiana. Sarebbe fortemente sospettato dell’omicidio. Era lui che ieri pomeriggio si trovava nell’appartamento di Ahmed Chawqui all’interno 10 del civico 2 di via dei Pescatori

Omicidio in via Dei Pescatori, indagini della Polizia

Lo avrebbe aggredito dopo una lite, colpendolo con un coltello. Il 55enne ha provato a salvarsi uscendo dall’appartamento, ma è stato trovato in strada in un lago di sangue ed è deceduto in ospedale. A dare l’allarme era stata una vicina di casa, che aveva sentito colpi e urla provenire dall’abitazione.

Il 17enne è sotto interrogatorio in Questura da parte del pm della Procura dei minori. Ancora da chiarire il movente e perché il giovane si trovasse nell’appartamento con il 55enne. Il giovane avrebbe fatto alcune ammissioni, ma l’interrogatorio è fissato per il pomeriggio. Esclusa dagli investigatori la pista della droga, mentre si cerca ancora l’arma del delitto. Gli investigatori, giovedì mattina, erano impegnati nelle ricerche in alcune aiuole di viale Brigate Partigiane.