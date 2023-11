Omicidio alla Foce, si cerca il movente: tra le ipotesi quella della rapina finita male

Genova. Si segue anche la pista della rapina finita male tra i possibili moventi del delitto di via dei Pescatori alla Foce che è costato la vita ad Ahmed Chawqui, il marocchino di 54 anni accoltellato mercoledì pomeriggio nel suo appartamento da un 17enne.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori della squadra mobile è tutta da approfondire, ma a insospettirli sarebbero i tempi molto stretti in cui si è compiuto l’omicidio. Il ragazzo è arrivato a Genova con il treno dal Tigullio e si è diretto in via dei Pescatori, dove abitava il marocchino con il fratello. L’aggressione sarebbe avvenuta subito dopo il suo arrivo, in base a quanto ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza, che riprendono subito dopo il ragazzo in viale Brigate Partigiane.

L’ipotesi è che l’assassino abbia usato più di una volta le chat di incontri – utilizzata per sua stessa ammissione con i carabinieri di Chiavari – per adescare le vittime da derubare. Ieri il minorenne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’arma del delitto, vale a dire il coltello con cui il giovane ha colpito Chawqui almeno quattro volte, ancora non è stata trovata. Il ragazzo nelle prime ammissioni con i militari aveva detto di averlo trovato a casa della vittima ma il sospetto proprio per le tempistiche è che se lo sia portato da casa.

I due, secondo il racconto del giovane, si sarebbero conosciuti in chat e poi si sarebbero visti una prima volta una settimana fa in stazione. Quello di mercoledì sarebbe stato il secondo incontro dal vivo. Un’altra pista seguita è quella della prostituzione minorile, anche se non risulterebbero altri incontri con clienti. Ai carabinieri il ragazzo aveva detto di avere colpito Chawqui perché lo molestava in chat. Un racconto che però non convince gli inquirenti.