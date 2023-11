Omicidio alla Foce, il 17enne ammette: “L’ho ucciso io, mi molestava via chat”, ma nell’interrogatorio con il pm non risponde

Genova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al procuratore dei minori Tiziana Paolillo, il 17enne italiano accusato dell’omicidio di Ahmed Chawqui, il marocchino di 55 anni morto al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dopo essere stato colpito ieri pomeriggio con quattro coltellate nel suo appartamento di via Dei Pescatori alla Foce.

L’interrogatorio con il pm si è svolto questo pomeriggio in Questura a Genova alla presenza degli investigatori della squadra mobile che conducono le indagini e degli avvocati del giovane Rossana De Rosa e Salvo Lo Greco, ma si è concluso ancor prima di cominciare.

Il 17enne però avrebbe ammesso il delitto questa mattina, quando si è presentato alla caserma dei carabinieri di Chiavari insieme alla sorella che vive nel Tigullio.

Ai militari ha detto di essere l’assassino del 55enne: “L’ho colpito dopo una lite. Ero andato a casa sua perché mi molestava via chat e volevo che cancellasse il mio numero”.

I carabinieri hanno verbalizzato e poi hanno portato il ragazzo in Questura a Genova. Ma quelle prime parole, non utilizzabili in un procedimento penale, al momento non hanno trovato una conferma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile il 17enne e la vittima si erano conosciuti a Genova circa una settimana fa, poi si erano scambiati dei messaggi in chat. Ieri dovevano incontrarsi ma qualcosa è andato storto: è scoppiata una lite sfociata nell’aggressione mortale.

Dopo l’omicidio il 17enne è fuggito in viale Brigate Partigiane, dove forse ha gettato il coltello che tuttavia non è stato ancora trovato. Gli investigatori della omicidi sono a seguire solo in parte i suoi spostamenti attraverso le telecamere di sorveglianza. Il ragazzo in serata ha fatto rientro nella sua abitazione nel Tigullio, dove al momento è presente solo una sorella. I genitori non si trovavano a Genova ma il contesto in cui vive il giovane è descritto come un contesto ‘normale’, senza particolari disagi.

Il procuratore presso Tiziana Paolillo ha chiesto la convalida del fermo del giovane sia sulla base delle ammissioni del giovani che sono comunque dichiarazioni di un indiziato sia in base agli accertamenti della squadra mobile.