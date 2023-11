“Oltre l’arcobaleno”, sabato al Teatro Garage il nuovo spettacolo di Giovanna Vallebona

Genova. Alla Sala Diana del Teatro Garage, sabato 4 novembre alle 21.00 debutta l’ultima produzione della Compagnia Le Fusa, “Oltre l’arcobaleno” scritto e diretto da Giovanna Vallebona, ispirato al Mago di Oz di L. Frank Baum.

Lo spettacolo racconta la storia di Dorothy che compie un viaggio assieme a tre strani personaggi: uno spaventapasseri che rimanda alla condizione di tanti artisti in Italia, relegati a ruoli di chi “è senza un ruolo”, inutile per la comunità; un uomo di latta che ha rinunciato ad amare perché deluso dall’amore, dagli uomini, dalla vita stessa e un leone vigliacco che ha paura del giudizio degli altri e ruggisce senza un vero motivo.

Dorothy è una ragazzina che cerca risposte sulla vita e vuole capire dove sia finito il suo cane Toto che una vicina antipatica ha fatto sparire.

Lo spettacolo accompagna lo spettatore in una realtà immaginaria per sussurrare all’orecchio qualcosa di molto reale: abbiamo creato dei problemi che non esistevano, abbiamo causato la nostra infelicità. La storia suggerisce che non solo è fondamentale il raggiungimento dei nostri obiettivi di vita o la risposta agli interrogativi che ci poniamo, ma l’importante è continuare a porsi delle domande. Inoltre le risposte che ci aspettiamo dagli altri o da fantomatici risolutori, spesso si trovano dentro di noi, per questo lo spettacolo parla in particolare agli adulti con i suoi significati profondi, ma anche i bambini possono farsi conquistare dalla fiaba e dai personaggi.

In scena: Barbara Verdina, Piera Anfosso, Silvia Crespiani, Amida Di Garbo, Bruno Demartini, Eleonora Molinari, Giovanna Vallebona

La biglietteria apre alle ore 20:00

Prezzo intero € 14,00, ridotto € 11,00

Prevendite:

www.teatrogarage.it (alla voce Biglietti online)

Ufficio T.G. v. Repetto n 18r canc. tel 010 511447

mercoledì e giovedì ore 15.00 – 18.00; venerdì ore 11.00 -14.00

online www.happyticket.it