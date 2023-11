Oltre 120 tonnellate di pellet sequestrate in porto donate in beneficenza per anziani e bisognosi

Genova. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle dogane e monopoli e la Guardia di finanza di Genova hanno donato a scopo benefico a due enti caritatevoli, la “Fondazione Exodus Onlus” di Don Antonio Mazzi e il Sovrano Militare Ordine di Malta, oltre 120 tonnellate di pellet precedentemente sequestrate in porto per contraffazione e frode in commercio.

Alla luce del contesto emergenziale legato alla crisi russo-ucraina, con le difficoltà di approvvigionamento di materie energetiche e il sensibile aumento dei costi, dopo aver verificato che il biocombustibile non fosse pericoloso, gli enti hanno proposto all’autorità giudiziaria di valutare, invece della distruzione, la donazione del materiale a scopo benefico.

La Procura della Repubblica di Genova, nel concordare con le valutazioni espresse, ha disposto con apposito provvedimento la devoluzione del pellet, operazione che è potuta avvenire con l’ausilio del personale del Terminal Bettolo e del Genoa Port Terminal, aree portuali ove la merce era depositata.

L’iniziativa di solidarietà, promossa in vista delle stagioni autunnale e invernale, permetterà un consistente approvvigionamento di materiale energetico a favore delle strutture recettive, delle Rsa e delle famiglie particolarmente bisognose, consentendo agli enti beneficiari dell’iniziativa di ridurre i propri costi per l’energia e quindi liberare risorse da destinare ad altri scopi benefici.