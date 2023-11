Olio sull’asfalto per centinaia di metri e una tragedia sfiorata: scooter finisce contro un cancello

Genova. Allarme viabilità per via Mogadiscio, trafficata arteria della Val Bisagno che collega il popoloso quartiere di Sant’Eusebio con il fondovalle: nella tarda mattinata di oggi, infatti, è comparsa una lunga striscia d’olio (o qualche altro liquido oleoso) fuoriuscito da qualche motore, che di fatto ha reso insicura la circolazione, soprattutto per le due ruote.

E infatti nei minuti successivi si è verificato un incidente che per poco non si è trasformato in tragedia: uno scooter è finito con una ruota sulla traccia d’olio proprio in prossimità di una curva, e il suo guidatore ha quindi perso il controllo andando a sbattere contro il cancello di una casa situata nei pressi della strada. Per fortuna, grazie anche alla poca velocità del mezzo in transito, l’uomo alla guida non ha riportato ferite gravi, ed è stato medicato dai medici del 118, giunti sul posto qualche minuto dopo, per poi essere portato al Galliera per accertamenti.

La lunga macchia d’olio, secondo alcuni testimoni, avrebbe origine da un mezzo pesante, o sicuramente di grosse dimensioni: come si vede dalle foto, infatti, la striscia viaggia praticamente sulla linea di mezzeria, cosa che potrebbe tetimoniare la dimensione del mezzo, largo come un autobus o uno tir. La macchia prosegue per centinaia di metri arrivando praticamente in cima a via Val Trebbia. La polizia locale è stata avvertita e nei prossimi minuti è atteso il suo intervento per la messa in sicurezza della strada.