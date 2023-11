Ok al piano di dimensionamento scolastico, l’opposizione: “Liguria verso il commissariamento”

Genova. È arrivato tra le polemiche il via libera al piano di dimensionamento scolastico 2024/2025 della Liguria, il documento con cui la Regione programma il complesso dell’offerta formativa stabilendo tra l’altro il numero di istituti. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dal consiglio regionale con 17 voti favorevoli e 9 contrari, ma l’opposizione avverte del rischio di commissariamento ed è pronta a chiedere le dimissioni dell’assessora Simona Ferro.

Il piano, infatti, avrebbe dovuto recepire le indicazioni del decreto Valditara che imponeva alla Liguria nuovi accorpamenti con l’obiettivo di tagliare 16 dirigenti scolastici. La Città metropolitana di Genova avrebbe dovuto individuarne sei, ma non sono mai stati deliberati. A Savona ne sarebbero spettati tre, ma la provincia ne ha inserito solo uno (Spotorno-Quiliano). Imperia doveva procedere con quattro accorpamenti e ne ha segnalati tre (uno viene deliberato in queste ore), mentre La Spezia è l’unica ad aver rispettato le indicazioni indicando tre fusioni.

L’opposizione ha invitato la giunta a rinviare il provvedimento per chiedere una proroga dei termini di 30 giorni. Ma l’assessora Ferro, nonostante l’assist della consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia che ha proposto e ottenuto un’interruzione dei lavori d’aula per poter discutere il da farsi, ha deciso di portare comunque al voto il piano di dimensionamento scolastico, sebbene non rispettasse le prescrizioni del Governo. La giunta, a norma di legge, avrebbe potuto anche sostituirsi alle Province e deliberare in autonomia gli accorpamenti.

“La Liguria va dritta verso il commissariamento. Questo piano è qualcosa che si può definire al massimo una bozza, che del piano non ha nulla, viste le carenze che vengono fuori ogni giorno da tutti i territori. Ultima la Città metropolitana di Genova, che, irresponsabilmente, non si è ancora espressa sugli accorpamenti che le vengono imposti – attacca il consigliere regionale e segretario regionale del Pd Davide Natale -. Questo apre le porte a un commissario che sarà chiamato a rimodellare la struttura formativa dei diversi comuni, ma senza conoscere il territorio e i bisogni di famiglie e studenti. Nonostante il tentativo in extremis di sospendere il provvedimento, anche da parte da alcuni consiglieri della maggioranza, la giunta ha deciso di portare a sbattere l’intera Regione contro un muro. Se in futuro ci sarà un pronunciamento contrario a questo provvedimento da parte del Tar oppure un commissariamento ad acta per la realizzazione del piano di dimensionamento scolastico, l’assessora Ferro avrà un’unica strada: le dimissioni”.

“Un fallimento di questa giunta che per meri motivi burocratici non riesce ad accettare la nostra proposta come opposizione di rinviare l’invio del piano – aggiunge il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Il piano è stato giudicato inadeguato dai sindacati durante le audizioni in commissione regionale e molti soggetti intervenuti hanno addirittura ipotizzato la possibilità di ricorsi giuridici. Ma, nonostante i tentativi nella commissione di questa mattina, la maggioranza di centrodestra, per motivi burocratici e incapacità di governare il processo, ha deciso che si voterà oggi. Visto il rifiuto della nostra proposta, qualora ci fosse un commissariamento da parte del Governo sulla Città metropolitana che non ha deciso entro i tempi previsti, l’assessora Ferro dovrà dimettersi in quanto, caparbiamente, non ha voluto accettare la nostra proposta di mediazione che, come previsto dalla legge regionale, dava dignità al Consiglio di decidere sulla materia”.

“Con questa delibera sconclusionata calpestiamo i bambini, la nostra scuola e le leggi: sono francamente frastornato e irritato – interviene Pippo Rossetti di Azione -. La Città metropolitana di Genova non ha deliberato e in consiglio regionale oggi viene presentato un piano che ci porta dritti verso il commissariamento. Arriverà un commissario che non terrà conto dei criteri che consentono di agevolare la coesione e la coerenza e di contrastare la dispersione scolastica. Tutto questo perché il sindaco Bucci non fa la delibera, perché l`assessore regionale Ferro non porta una proposta e impedisce al consiglio regionale di esercitare il potere sostitutivo come previsto dalla legge”.

Per il consigliere della Lista Sansa Roberto Centi “non si tiene conto della possibilità dalla legge di bilancio nazionale voluta dalla stessa maggioranza che guida questa regione: si dovrebbe sospendere immediatamente questo provvedimento, noi abdichiamo al nostro ruolo di funzione programmatoria della scuola e ci pieghiamo ai desiderata di qualche potente perché a null`altro risponde questo provvedimento. A questo punto, mi aspetto che i presidenti di Provincia si oppongano anche al Piano sociosanitario e alla programmazione degli ospedali sul territorio. Non si può votare una vergogna di questo tipo”.

“La maggioranza consiliare oggi ha dimostrato non solo inettitudine politica ma anche una totale incapacità di ascolto. Di fronte agli accorpamenti scolastici che di fatto taglieranno i servizi educativi dei territori sacrificando la qualità dell’offerta formativa, non possiamo che ribadire la nostra ferma condanna nei confronti di una Regione che non è stata in grado di difendere il sistema scolastico ligure nella sua interezza. Come M5s, esprimiamo sdegno per un provvedimento che tra l’altro nasconde tra le proprie pieghe anche l’intollerabile discriminazione dei soggetti disabili. Sì, perché gli accorpamenti voluti e votati e il commissario che arriverà probabilmente porteranno a un taglio sostanziale nell’offerta formativa a danno dei più fragili, creando così enormi squilibri in tutta la Liguria”, così il consigliere regionale del M5s Paolo Ugolini.

“Respingo ogni accusa che mi è stata mossa in cui si dice che non ho fatto il mio dovere, che sono stata latitante – ha replicato Ferro -. Credo di avere svolto il mio compito ed essere andata anche un po’ oltre. Per me è importante ascoltare i territori e questo è il risultato delle esigenze manifestate dai territori. Mi trovo con una situazione che riporterò al ministro Valditara”. Nessun intervento da parte della maggioranza di centrodestra durante la discussione.

“L’attacco della minoranza è privo di contenuti, prettamente politico e strumentale. L’opposizione si erge a paladina della scuola, quando in realtà nei lunghi anni di governo ha fatto ben poco per tutelare gli interessi degli istituti del nostro territorio. Regione Liguria ha svolto il suo compito e l’ha fatto trasversalmente. Ha seguito le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha rispettato al contempo le indicazioni delle province. Si è messa a disposizione per trovare una soluzione condivisa attraverso il dialogo con i presidenti, i sindaci e gli uffici competenti. Grazie a questo lavoro tre province hanno espresso le proprie determinazioni. Città Metropolitana di Genova, non esprimendole, ha di fatto preso la sua decisione che Regione Liguria, rispettando le indicazioni del territorio, trasmetterà al Ministero insieme alle determinazioni delle province di Imperia, Savona e La Spezia. Il piano che presentiamo al ministro Valditara altro non è che la proiezione delle volontà del territorio”. Così in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Scuola Simona Ferro.

“La minoranza ha chiesto a Regione Liguria – proseguono – la messa in mora di Città Metropolitana di Genova sulla base di una legge regionale, ma l’ultima sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito come, in ordine alla riorganizzazione del sistema scolastico, siano prevalenti le competenze statali. Un’attività di impero nei confronti della Città Metropolitana di Genova, in sintesi, non sarebbe servita a niente. Si rivela anche un’incoerenza di fondo da parte di chi ha prima criticato aspramente il dimensionamento scolastico, così come indicato dal Ministero, salvo poi chiedere oggi, a gran voce, di metterlo in pratica senza tenere conto delle indicazioni del territorio”.