Obiettivo Acqua, il concorso fotografico con al centro il legame tra risorsa idrica e agricoltura

Genova. Il concorso fotografico nazionale ‘ObiettivoAcqua’ è tornato con una nuova edizione, la quinta, dedicata al tema dell’acqua dolce e del suo ruolo nella vita dell’uomo e della natura. L’organizzazione è curata da Anbi, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, Coldiretti e Fondazione UniverdeAnbi.

Le immagini dovranno rappresentare il legame tra l’uomo e l’acqua dolce, mostrando come essa abbia plasmato i paesaggi italiani e la loro biodiversità e tutto quello che ruota attorno alla salvaguardia del territorio e la tutela del Made in Italy agroalimentare.

Inoltre, nel quadro dell’iniziativa Obiettivoacqua, in occasione del centenario dell’irrigazione del consorzio Canale Lunense, Anbi Liguria ha istituito un riconoscimento particolare. La menzione si intitola: “Come ti cucino il consorzio: acqua dolce, dal Canale alla tavola”.



Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria, nell’annunciare l’apertura della menzione speciale, lancia un invito a tutti i fotografi e a tutti gli appassionati di fotografia che vogliono mettere alla prova la loro creatività e il loro talento.



“Dal Levante al Ponente, da Ventimiglia a Luni, – afferma Tonelli – l’agroalimentare della Liguria chiede acqua. Sarà premiato con una targa lo scatto che meglio riuscirà a cogliere il rapporto tra acqua e agroalimentare esprimendo le potenzialità dell’irrigazione che da oltre un secolo permette lo sviluppo dell’agricoltura nelle piane e nei terrazzamenti della Liguria”.



Questa edizione del concorso fotografico presenta una novità: i partecipanti potranno inviare fino a due foto, sia a colori che in bianco e nero, per concorrere ai due premi in palio. I premi, del valore di 500 euro ciascuno, saranno assegnati alla miglior foto a colori e alla miglior foto in bianco e nero, secondo i criteri stabiliti dalla giuria. Il concorso è aperto.



Chi vuole partecipare ha tempo fino al 31 gennaio 2024 per inviare le proprie foto attraverso il sito: www.obiettivoacqua.it Qui il link per l’iscrizione e il regolamento obiettivoacqua.it/regolamento/