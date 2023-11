Nuovo casello di Pegli, i dubbi del Ministero della Cultura: “Servono approfondimenti archeologici”

Genova. Fermi tutti, bisogna approfondire. Questo in estrema sintesi il parere espresso dal Ministero della Cultura nei confronti del progetto del nuovo casello di Pegli-Multedo, elaborato da Autostrade per l’Italia e in queste settimane al vaglio della valutazione di impatto ambientale. La richiesta è quella di nuovi approfondimenti archeologici sui alcune parti del progetto che potrebbero interferire con antiche e preziose vestigia del passato della zona.

La prima osservazione che si legge nel documento depositato dagli uffici ministeriali è che il progetto rientra all’interno di quattro aree vincolate da un punto di vista paesaggistico e limitrofe a beni monumentali: il vincolo dell’antica Aurelia, l’area tutelata di interesse paesaggistico compreso nella fascia costiera, il vincolo architettonico di Villa Rostan e quello che rimane del suo parco e il vincolo monumentale della antica chiesa parrocchiale e relativo oratorio dei santi Nazario e Celso, di cui si ha notizia fin dal XII secolo.

Per questo è stata richiesta una integrazione composta da una “idonea documentazione tecnico-descrittiva in relazione alle ricadute del programma di cantierizzazione e di esercizio sul contesto paesaggistico e sui manufatti tutelati ai sensi della parte seconda e terza del Codice, tramite un’adeguata progettazione delle misure compensative di carattere architettonico e paesaggistico previste per entrambe le aree, a nord e a sud, a firma di un architetto paesaggista, che individui chiaramente i rapporti con i suddetti beni culturali e paesaggistici”.

Oltre a ciò dagli uffici ministeriali vengono richiesti “fotoinserimenti realistici delle opere inserite nel contesto e elaborati idonei ad individuare le misure di salvaguardia degli esemplari arborei limitrofi all’area di intervento sia durante la fase di cantierizzazione che di esecuzione lavori”.

Ma non solo: nel documento viene ribadita la necessità di una “integrazione delle indagini preventive di prima fase, consistente nella realizzazione, da parte di ditte archeologiche dotate dei necessari requisiti, di minimo due sondaggi di scavo posizionati nel tratto in cui la galleria interrata si sovrappone all’ipotetico tracciato della viabilità storica (via Antica Romana di Pegli), rammentando che tali sondaggi, da realizzarsi con metodologia archeologica in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio lavori, dovranno avere dimensioni sufficienti a indagare i depositi alluvionali sottostanti i riporti antropici moderni. Si rammenta che, qualora durante le operazioni di scavo si evidenziassero realtà di interesse archeologico, questo la SABAP competente potrà richiedere ampliamenti ed approfondimenti dello scavo finalizzati alla conoscenza e alla tutela dei beni rinvenuti che potrebbero comportare modifiche ai lavori in programma”.