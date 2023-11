Nuova diga del porto di Genova, Bucci nominato commissario sul filo di lana

Genova. “Fiducia rinnovata al sindaco Marco Bucci, ufficialmente nominato commissario per la ricostruzione. Oltre alla nuova diga foranea del porto di Genova, l’opera marittima più costosa e imponente mai realizzata in un porto italiano, controllerà anche i lavori dello strategico tunnel subportuale. Con la firma sul Dpcm si trasferiscono a Bucci le competenze del commissario per la ricostruzione del ponte Morandi previste dal Decreto Genova. L’obiettivo è quello di garantire l’efficienza dei lavori a conferma dell’ottimo lavoro svolto finora dal sindaco”.

La notizia è arrivata con una nota del deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi. Dunque sul filo di lana rispetto alla scadenza dei 45 giorni di proroga (prevista domenica 19 novembre) la premier Giorgia Meloni ha firmato il documento che affida al sindaco di Genova un pacchetto di grandi opere per un valore di 6 miliardi.

Il rischio, in caso di mancata firma, è che la costruzione della nuova diga, così come l’avanzamento delle altre opere previste nell’ambito della ricostruzione dopo il crollo del Morandi fossero soggette a uno stallo amministrativo. “Il dott. Marco Bucci – si legge nel dpcm – è confermato per la durata di un anno insieme alla struttura collegata”.

Il commissario per la nuova Diga fino a ieri era il presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, recentemente diventato ad di Iren. Il commissario dell’Authority, Paolo Piacenza, si occuperà dell’ordinaria amministrazione ma non della grande opera.

A questo punto si apre un interrogativo sulla governance del progetto la nuova diga di Genova, opera da 1,3 miliardi di cui 950 milioni già finanziati e di questi circa 500 milioni legati al fondo complementare del Pnrr.

Come in parte aveva evidenziato Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, analizzando l’affidamento dei lavori al consorzio Breakwater (Webuild) ma con il ricorso poi respinto di Acciona, non è del tutto chiaro come la nuova diga, un’infrastruttura di importanza epocale, possa essere riunita nel corpus di opere emergenziali connesse alla ricostruzione del viadotto Polcevera.

Lo stesso rilievo potrebbe essere applicato anche all’accorpamento dei ruoli di commissario della ricostruzione post Morandi, della nuova diga e inoltre del tunnel subportuale – come previsto da un emendamento al decreto Asset. Ricordiamo anche che a giugno si è tenuta l’udienza di appello sul ricorso (respinto in primo grado) sulla presunta ineleggibilità del sindaco al secondo mandato perché già commissario. Ancora non si conosce la decisione dei giudici.

Ma tra le motivazioni della sentenza del primo grado, così come nel parere della procura, si parlava dell’eccezionalità dell’incarico legato a un evento emergenziale come il crollo di ponte Morandi, incarico ben diverso quindi da quello di un semplice commissario straordinario.

Dopo la nomina le congratulazioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Un grande riconoscimento per il primo cittadino, che seguirà in prima persona la realizzazione della più importante infrastruttura che riguarda la nostra regione, strategica per il futuro del porto e lo sviluppo della città – dice – il sindaco Bucci ha già ricoperto ruoli di enorme complessità, come quando era stato nominato commissario alla ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi dimostrando capacità, determinazione e competenze, siamo certi che sia la scelta migliore possibile per realizzare la grande diga di Genova, un’opera destinata a proiettare sempre più il capoluogo ligure nel futuro”.

Nel centrosinistra critiche alla decisione: gli esponenti di Linea Condivisa Gianni Pastorino (Capogruppo Linea Consivisa – Regione Liguria) Filippo Bruzzone (Capogruppo Lista RossoVerde- Comune di Genova) e Rossella D’Acqui (presidente Linea Condivisa) ritengono che “a seguito della nomina a Commissario per la Diga di Genova e per il tunnel subportuale del sindaco Marco Bucci il dibattito cittadino, basato su un confronto democratico, sia di fatto precluso”, si legge in una nota. “Eravamo convinti che il fascino dell’uomo forte al comando appartenesse alla storia, e invece ci ritroviamo con un sindaco/doge che potrà decidere in autonomia l’andamento di due delle più importanti infrastrutture non solo locali ma nazionali”. E ancora: “Ci preoccupa l’assottigliarsi degli spazi di legittimo controllo politico, da oggi di fatto Bucci per le due opere risponde solo al governo Meloni, tagliando fuori il consiglio comunale e regionale”.